У будинок британського прем'єра Стармера кинули "коктейль Молотова": підозрюють теракт

Правоохоронці також з'ясовують, чи пов'язана атака на нерухомість прем'єр-міністра Великої Британії з іншим підпалом нерухомості, що стався добу тому, та підпалом авто на тій самій вулиці.

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Про це пише The Telegraph.

Підозріла пожежа спалахнула на території будинку в Тафнелл-парку в понеділок близько 01:30 ночі, а сусіди заявили, що поліція обшукала сади в пошуках "снаряда".

Пожежа пошкодила двері в будинок Кіра Стармера Фото: The Telegraph

Поліція також розслідує, чи пов'язаний із нападом імовірний підпал другого будинку на півночі Лондона, пов'язаного з прем'єр-міністром, що стався 24 години тому. Пожежу автомобіля на тій самій вулиці, що й будинок сім'ї Стармера 8 травня, пов'язують із цією справою.

Командування з боротьби з тероризмом SO15 столичної поліції взяло на себе розслідування. Джерела підкреслили, що участь команди була звичайною справою, враховуючи високий статус власника нерухомості.

Кір Стармер, його дружина Вікторія та їхні діти переїхали у квартиру на Даунінг-стріт, 10, у резиденцію прем'єр-міністра Великої Британії, після виборів у липні минулого року. Свою нерухомість вони здають. Таунхаус вони купили 2004 року за 650 тисяч фунтів стерлінгів і жили там до переїзду.

Кір Стармер із дружиною на Даунінг-стріт Фото: Instagram Keir Starmer

Представник Даунінг-стріт заявив: "Прем'єр-міністр дякує екстреним службам за їхню роботу. Інцидент є предметом оперативного розслідування, і ми не даватимемо подальших коментарів".

А в поліції повідомили, що під час атаки ніхто не постраждав: двері злегка обвуглилися і дверний одвірок пошкоджено, але вогонь не поширився на внутрішні приміщення.

Пожежа пошкодила двері в будинок Кіра Стармера Фото: The Telegraph

Сусіди повідомили, що це тихий район, у якому зазвичай не відбувається жодних інцидентів, тож їх розбудили сирени поліції серед ночі. Кілька сусідів почули хлопок близько першої години ночі, але не бачили того, хто це міг зробити. Один із сусідів зазначив, що чинний прем'єр-міністр Великої Британії "не надто популярний", тож підпал міг бути пов'язаний із діями Кіра Стармера.

"Мені здається, що всі були доведені до точки кипіння, коли вони просто втомилися від усієї цієї системи, я вважаю. Я не кажу, що я не здивований — я здивований, що це сталося — але я відчуваю, що відбувається дуже багато чого", — зазначив чоловік.

Журналісти зазначають, що пожежа сталася того дня, коли групу з шести болгар, які проживають у Великій Британії, було засуджено до тривалих термінів тюремного ув'язнення за участь у шпигунській операції в усій Європі на користь Росії, що призвело до припущень, що ці дві події можуть бути пов'язані.

Підпал також стався через кілька днів після того, як Кір Стармер відвідав у Києві президента України Володимира Зеленського разом з іншими європейськими лідерами. Фокус писав про цей візит "коаліції охочих". Європейські лідери після зустрічі із Зеленським прогулялися центром Києва.

Також Фокус писав про сера Кіра Стармера, коли він обійняв посаду прем'єр-міністра. Варто зазначити, що приставку "сер" прем'єр-міністр Великої Британії використовує вкрай рідко.