Затримані в Британії болгарські шпигуни працювали на агента спецслужб Росії, — ЗМІ

За інформацією слідства, дії агентури завдавали шкоди інтересам і безпеці Великої Британії. Їм висунули звинувачення.

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Заарештовані у Великій Британії болгарські шпигуни працювали на Яна Марсалека, який безпосередньо пов'язаний із російськими спецслужбами. Про це повідомляє видання The Insider.

26 вересня у Вестмінстерському магістратському суді Великої Британії 5 громадянам Болгарії висунули звинувачення. Їх звинувачують у тому, що в період із серпня 2020 по лютий 2023 року вони збирали різну важливу інформацію для іншої країни. Це завдавало шкоди безпеці та інтересам Лондона.

Крім шпигунства вони також були помічені в більш дрібних злочинах — володіння підробленими документами.

Усі ці кілька років вони жили і функціонували в Британії: Бізер Джамбазов працював водієм у лікарні, Катрін Іванова — лаборантом у клініці, Ваня Габерова — косметологом.

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Слідство зазначає, що очільника цієї банди 45-річного Орліна Русєва завербував Ян Марсалек — один із найбільш розшукуваних у світі шахраїв, який раніше працював операційним директором німецької платіжної компанії Wirecard.

У 2020 році він утік до Росії, а наступного дня після цього аудитори помітили зникнення півтора мільярда доларів із рахунку компанії.

Також чоловік з 2015 року активно співпрацював з російськими спецслужбами і допомагав розвідці створювати ПВК в африканських країнах. Загалом, на його плечах були й інші делікатні доручення.

Марсалек і Русєв разом почали працювати у 2014, після чого до них приєдналося ще чотири громадянина Болгарії.

"Їх навчили використанню шпигунського обладнання та шифрованого зв'язку, щоб використовувати це під час стеження. Яку саме інформацію болгари збирали для Марсалека, слідство ще не повідомило", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 вересня директор ФБР Крістофер Рей заявив, що чисельність російських шпигунів у США залишається "занадто великою", незважаючи на всі спроби їх викорінити.

21 вересня повідомлялося, що в Британії кількох болгар підозрювали у збиранні даних для РФ.