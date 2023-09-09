Слід Москви "непомірно великий": директор ФБР розповів про кількість шпигунів РФ у США

За словами Крістофера Рея, сфера інтересів агентів РФ розширюється. Росія також використовує кур'єрів, які працюють без прямих контактів з агентурною мережею і діють як посередники між агентами в шпигунських операціях.

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8 вересня директор ФБР Крістофер Рей заявив, що чисельність російських шпигунів у США залишається "занадто великою", попри всі спроби їх викорінити. Про це повідомляє видання The Hill.

"Традиційна російська загроза контррозвідки залишається помітною", — заявив Рей під час заходу, який проводили в Міжнародному музеї шпигунства в центральній частині Вашингтона.

За його словами, слід російської розвідки, тобто російських офіцерів розвідки все ще помітний у США.

"Це те, на що ми постійно натикаємося, ми намагаємося заважати їм будь-якими можливими способами", — сказав він.

Керівник ФБР зазначив, що останніми роками Вашингтон домігся значних успіхів у цьому плані, але все ж згадав про те, що в американській розвідспільноті розуміють, що слід Москви у США "непомірно великий", а сфера інтересів цих осіб розширюється.

Тим, кому потрібно нагадати, у чому полягають інтереси Росії, він порадив поглянути на те, що відбувається в Україні.

"Тому ми ніколи не випускаємо з уваги тієї обставини, що це ті самі люди, які пов'язані з усіма цими жахливими діяннями й агресією в Україні", — зазначив Рей.

За його словами, Росія також використовує кур'єрів (cut-outs), які працюють без прямих контактів з агентурною мережею і діють як посередники між агентами в шпигунських операціях. Він нагадав про Ектора Алехандро Кабрера-Фуентеса, мексиканця, якого влада США заарештувала 2020 року за підозрою в шпигунстві в інтересах Москви.

Нагадаємо, що у Великій Британії затримали громадян Болгарії, які шпигували в інтересах Росії.

Також повідомлялося, що швейцарські парламентарії зажадали від влади висилки шпигунів.