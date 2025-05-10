Зеленський, Стармер і Макрон прогулялися центром Києва і говорили з українцями (фото, відео)

Лідери країн "Коаліції охочих" прогулялися Софіївською площею в центрі Києва. Вони принесли до Стіни пам'яті букети червоних троянд.

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Президент України Володимир Зеленський, його французький колега Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після засідання "Коаліції охочих" пройшлися центром Києва, повідомив Офіс президента України (ОП).

Лідери країн побували біля Стіни пам'яті на Михайлівській площі, поклали квіти і вшанували пам'ять загиблих українських військових.

Зеленський, Макрон і Стармер оглянули виставку знищеної російської військової техніки та пройшлися вулицею до Софійського собору. Під час прогулянки їх супроводжувала екскурсовод, яка розповідала про минуле і сьогодення Києва, зазначили в ОП.

Під час прогулянки журналісти запитали у Макрона про майбутній мир. Французький лідер сподівається на це, бо всі умови для цього вже створили. Макрон наголосив на важливості єдності Європи та США щодо цього питання.

За даними видання "Телеграф", лідери країн поклали букети червоних троянд та квіти біля Стіни пам'яті загиблих в Україні на Михайлівській площі. У цей час вони спілкувалися і розглядали фотографії українських бійців.

Лідери країн покладали букети червоних троянд у пам'ять про загиблих українців

Зеленського, Макрона і Стармера охороняли кілька людей, акцентують увагу журналісти.

Зеленського, Макрона і Стармера супроводжували охоронці

Нагадаємо, Зеленський за підсумками засідання "Коаліції рішучих" у Києві оголосив про початок режиму припинення вогню щонайменше на 30 днів із 12 травня.

Президент України також висловив готовність розпочати прямі мирні переговори з РФ, якщо вдасться досягти угоди про припинення вогню.