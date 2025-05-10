Зеленский, Стармер и Макрон прогулялись по центру Киева и говорили с украинцами (фото, видео)

Лидеры стран "Коалиции желающих" прогулялись по Софиевской площади в центре Киева. Они принесли к Стене памяти букеты красных роз.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский, его французский коллега Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер после заседания "Коалиции желающих" прошлись по центру Киева, сообщил Офис президента Украины (ОП).

Лидеры стран побывали у Стены памяти на Михайловской площади, возложили цветы и почтили память погибших украинских военных.

Зеленский, Макрон и Стармер осмотрели выставку уничтоженной российской военной техники и прошлись по улице до Софийского собора. Во время прогулки их сопровождала экскурсовод, рассказывавшая о прошлом и настоящем Киева, отметили в ОП.

Во время прогулки журналисты спросили у Макрона о будущем мире. Французский лидер надеется на это, потому что все условия для этого уже создали. Макрон отметил важность единства Европы и США по этому вопросу.

По данным издания "Телеграф", лидеры стран возложили букеты красных роз цветы у Стены памяти погибших в Украине на Михайловской площади. В это время они общались и рассматривали фотографии украинских бойцов.

Лидеры стран возлагали букеты красных роз в память о погибших украинцах

Зеленского, Макрона и Стармера охраняли несколько человек, акцентируют внимание журналисты.

Зеленского, Макрона и Стармера сопровождали охранники

Напомним, Зеленский по итогам заседания "Коалиции решительных" в Киеве объявил о начале режима прекращения огня минимум на 30 дней с 12 мая.

Президент Украины также выразил готовность начать прямые мирные переговоры с РФ, если удастся достичь соглашения о прекращении огня.