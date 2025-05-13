В дом британского премьера Стармера бросили "коктейль Молотова": подозревают теракт

Правоохранители также выясняют, связана ли атака на недвижимость премьер-министра Великобритании с другим поджогом недвижимости, произошедшим сутки назад и поджогом авто на той же улице.

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Об этом пишет The Telegraph.

Подозрительный пожар вспыхнул на территории дома в Тафнелл-парке в понедельник около 01:30 ночи, а соседи заявили, что полиция обыскала сады в поисках "снаряда".

Пожар повредил дверь в дом Кира Стармера Фото: The Telegraph

Полиция также расследует, связан ли с нападением предполагаемый поджог второго дома на севере Лондона, связанного с премьер-министром, произошедший 24 часа назад. Пожар автомобиля на той же улице, что и дом семьи Стармера 8 мая, связывают с этим делом.

Командование по борьбе с терроризмом SO15 столичной полиции взяло на себя расследование. Источники подчеркнули, что участие команды было обычным делом, учитывая высокий статус владельца недвижимости.

Кир Стармер, его жена Виктория и их дети переехали в квартиру на Даунинг-стрит, 10, в резиденцию премьер-министра Великобритании, после выборов в июле прошлого года. Свою недвижимость они сдают. Таунхаус они купили в 2004 году за 650 тысяч фунтов стерлингов и жили там до переезда.

Кир Стармер с женой на Даунинг-стрит Фото: Instagram Keir Starmer

Представитель Даунинг-стрит заявил: "Премьер-министр благодарит экстренные службы за их работу. Инцидент является предметом оперативного расследования, и мы не будем давать дальнейших комментариев".

А в полиции сообщили, что при атаке никто не пострадал: дверь слегка обуглилась и дверной косяк поврежден, но огонь не распространился на внутренние помещения.

Пожар повредил дверь в дом Кира Стармера Фото: The Telegraph

Соседи сообщили, что это тихий район, в котором обычно не происходит никаких инцидентов, так что их разбудили сирены полиции среди ночи. Несколько соседей услышали хлопок около часа ночи, но не видели того, кто это мог сделать. Один из соседей отметил, что действующий премьер-министр Великобритании "не слишком популярен", так что поджог мог быть связан с действиями Кира Стармера.

"Мне кажется, что все были доведены до точки кипения, когда они просто устали от всей этой системы, я полагаю. Я не говорю, что я не удивлен — я удивлен, что это произошло — но я чувствую, что происходит очень многое", — отметил мужчина.

Журналисты отмечают, что пожар произошел в тот день, когда группа из шести болгар, проживающих в Великобритании, была приговорена к длительным срокам тюремного заключения за участие в шпионской операции по всей Европе в пользу России, что привело к предположениям, что эти два события могут быть связаны.

Поджог также произошел через несколько дней после того, как Кир Стармер посетил в Киеве президента Украины Владимира Зеленского вместе с другими европейскими лидерами. Фокус писал об этом визите "коалиции желающих". Европейские лидеры после встречи с Зеленским прогулялись по центру Киева.

Также Фокус писал о сэре Кире Стармере, когда он занял пост премьер-министра. Стоит отметить, что приставку "сэр" премьер-министр Великобритании использует крайне редко.