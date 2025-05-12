"Ми вас усіх знайдемо": у Польщі звинуватили Росію у вчиненні великої пожежі у столичному ТЦ

12 травня минає рік з масштабної пожежі, яка охопила варшавський торговий центр Marywilska, коли вогнем було знищено близько 80% будівлі: з'ясувалося, що тоді було скоєно підпал, до якого причетні російські спецслужби. Винні у цій справі також причетні до диверсій у Литві.

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Про це напередодні річниці повідомив на своїй сторінці у мережі X прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

За його словами, підпал ТЦ Marywilska у Варшаві було скоєно саме на замовлення Кремля.

Скріншот | допис Туска про пожежу у ТЦ Marywilska

Також прем'єр-міністр Польщі зазначив, що наразі у справі про підпал ТЦ Marywilska у Варшаві деяких винуватців польські правоохоронці вже затримали. Інших, за словами Туска, наразі розшукують, їхні особи встановлено.

"Ми вас усіх знайдемо", — додав Туск наприкінці свого допису.

У спільній заяві міністра внутрішніх справ та адміністрування Томаша Семоняка та міністра юстиції Адама Боднара зазначається, що вже рік триває інтенсивне розслідування для з'ясування обставин цієї події.

"Польські служби співпрацюють з литовською стороною, де деякі з винних також здійснювали диверсійну діяльність", — йдеться у повідомленні.

Огляд згорілої ділянки, яку охопила масштабна пожежа 12 травня 2024 року, тривав 121 день. У розслідуванні брали участь 55 прокурорів та 100 поліцейських за підтримки експертів та техніків.

"Було опитано понад 70 свідків та 530 постраждалих", — зазначив Семоняк.

Пожежа у ТЦ Marywilska у Варшаві: що відомо про інцидент

Масштабна пожежа у торговому центрі Marywilska, що охопила площу 80 тисяч квадратних метрів, трапилася 12 травня 2024 року. Вогонь охопив потужний столичний комплекс, на території якого діяло близько 1400 крамниць та сервісних точок.

Сотні вогнеборців брали участь у боротьбі з пожежею, однак її наслідки були катастрофічними: близько 80% будівлі було зруйновано, також через сильний вогонь відбувся обвал даху будівлі.

Нагадаємо, 27 березня у Службі безпеки України повідомили, що у Херсоні було затримано зловмисників, які на замовлення російських спецслужб планували влаштувати теракт біля місцевого ТЦК.

Також 21 березня віцепрем'єр Сербії визнав, що спецслужби Росії були причетними до придушення протестів всередині країни.