Віцепрем'єр Сербії визнав, що спецслужби РФ доклали руку до придушення протестів, — ЗМІ

Вулін заявив, що між спецслужбами Росії та Сербії діє офіційна угода про боротьбу з "кольоровими революціями".

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Віцепрем'єр Сербії Александар Вулін визнав, що російські спецслужби допомагали сербській владі боротися з протестами всередині країни. Про це пише видання TVP World.

"Я дуже вдячний російським спецслужбам, які нас завжди підтримують у нашій боротьбі проти "кольорових революцій", насамперед інформацією. Вони знають, яка небезпека нависла над Сербією. У нас дуже хороша комунікація і я дуже вдячний за це", — сказав він.

Він нагадав, що між спецслужбами Росії та Сербії діє офіційна угода про боротьбу з кольоровими революціями.

Раніше Вулін описував протести як спроби здійснити "кольорову революцію", посилаючись на прозахідні протести, які призвели до повалення урядів в Україні, Грузії та Киргизстані в останні десятиліття.

Сербський політолог Александар Джокіч зауважив, що слова Вуліна "перегукуються з тим, наскільки важлива для режиму підтримка Росії".

"Єдина відкрита підтримка режиму йде від Росії, всі інші або нейтральні, або засуджують його", — сказав він.

Нагадаємо, що масові протести тривають у Сербії вже 4 місяці. Процес розпочався після того, як 1 листопада минулого року внаслідок обвалення бетонної стелі на залізничній станції у північному місті Нові-Сад загинули 15 людей. Протестувальники у Сербії вимагають притягти до відповідальності президента Александара Вучича та інших осіб. Раніше Вучич заявив, що не допустить у Сербії "майдану".

Раніше в Сербії депутати влаштували епічний "заміс" у парламенті. В хід пішли кольорові димові шашки і сльозогінний газ. Є постраждалі.