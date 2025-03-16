Масові протести в Сербії: Вучич звинуватив опозицію в організації "кольорової революції" (відео)

На вулиці Белграда, за деякими даними, вийшли близько мільйона людей — це одна з наймасовіших акцій проти влади й корупції в країні. Коментуючи заворушення президент Александр Вучич заявив, що не проти проведення виборів найближчим часом і "готовий прийняти вердикт народу".

Related video

У Сербії 15 березня почалися одні з найбільших антиурядових протестів у країні за останні роки. Десятки тисяч громадян, здебільшого студенти, робітники і фермери, вийшли на вулиці Белграда, щоб висловити невдоволення президентом і його адміністрацією. Своєю чергою глава держави Александр Вучич звинуватив опозицію і деякі медійні ресурси в спробі організувати "кольорову революцію". Фокус зібрав інформацію про причини протестних акцій у Сербії та про реакцію влади на події в країні.

У суботу в Белграді демонстрація, що стала кульмінацією чотирьох місяців антикорупційних протестів проти президента Сербії Александра Вучича. Незважаючи на дощ, у центр Белграда акції набули безпрецедентного розмаху — місто заповнили десятки тисяч людей, які розмахують прапорами й транспарантами з гаслами проти чинного глави держави. До акції долучилися ветерани та байкери, а також фермери, які влаштували "парад тракторів".

Протестувальники скандували антиурядові гасла, а повітря наповнилося звуками свистків і барабанів. За інформацією агентства Reuters, на вулиці сербської столиці вийшли понад 100 осіб, а опозиційні сербські медіа називають цифру 275 до 325 тисяч учасників масштабної акції. Деякі спостерігачі навіть називали цифру в 1 мільйон протестувальників. Суспільне невдоволення сягнуло такого рівня, що в правлячих колах побоюються виходу ситуації з-під контролю і можливого державного перевороту.

Причини масштабних заворушень

Протестний рух, що розпочався кілька місяців тому, набув нового імпульсу після обвалення навісу на залізничному вокзалі в Нові-Саді, унаслідок чого загинули 15 осіб. Ця подія стала символом системних проблем у Сербії — розгул корупції, недбалість і загалом неефективність влади. У зв'язку з цим у Белграді протестувальники регулярно перекривали вулиці, мости й адміністративні будівлі, вимагаючи відставки Вучича і розслідування обставин трагедії.

На початку березня в столиці відбулася найбільша акція протесту, яка зібрала, за даними організаторів, до 500 тисяч осіб. Учасники блокували дороги сільськогосподарською технікою і розбили наметовий табір перед будівлею парламенту. Влада у відповідь посилила заходи безпеки, стягнувши в центр Белграда спецпризначенців і снайперів, що лише посилило невдоволення громадян.

Реакція влади та сутички на вулицях

Через масові заворушення і з метою громадської безпеки сербська влада скасувала роботу громадського транспорту і перекрила вулиці, проте демонстрації не обійшлися без пригод. В одній із точок ходи автомобіль врізався в натовп протестувальників, після чого водій спробував втекти, але був затриманий поліцією. Унаслідок цього постраждали три людини.

Крім того, в ніч на 15 березня силовики заарештували активістів, які намагалися пошкодити трактори, використані прихильниками Вучича для блокування будівлі парламенту. На тлі масовості акції поліція встановила захисні огорожі навколо резиденції президента і парламенту.

Один із затриманих під час акції заявив, що має при собі бомби, і погрожував підірвати будівлю адміністрації президента. Про наявність у нього вибухівки офіційні джерела не повідомляють.

Крім того, надійшла інформація, що правоохоронці застосували проти мітингувальників військову звукову гармату LRAD, звукові хвилі якої можуть досягати рівня гучності понад 160 децибелів, що може спричинити біль у вухах, порушення орієнтації та паніку.

Заяви Вучича

Президент Сербії Александр Вучич відреагував на протести серією телевізійних звернень. Ще до початку демонстрації він назвав її "незаконною" і заявив, що за організацією акцій стоять закордонні сили. Однак він пообіцяв, що поліція забезпечить безпеку протестувальників.

Водночас сербський президент висловив задоволення роботою силовиків і заявив, що акція пройшла без загиблих і тяжкопоранених. За його словами, внаслідок протестів постраждали 56 осіб.

Після завершення мітингу Вучич знову виступив із заявою, підкресливши, що не збирається йти у відставку. Він дав зрозуміти, що не має наміру піддаватися тиску вулиці, підкресливши, що більшість сербів виступає за стабільність і не підтримує "кольорову революцію". Однак чинний президент допустив можливість проведення виборів у найближчі три-чотири місяці в разі, якщо цього вимагатиме опозиція.

У своєму виступі Вучич також розкритикував західні ЗМІ та опозиційні медіа, звинувативши їх у маніпуляціях і дезінформації. За його словами, протестні акції спочатку були спрямовані на дестабілізацію країни.

"Я готовий прийняти вердикт народу. Головне, щоб вони теж це визнали і після тих виборів знову не почали скаржитися і скиглити", — Сербський президент.

Нагадаємо, 4 березня в Сербії під час засідання парламенту сталася бійка між депутатами. Опозиціонери кидали димові шашки та розпилювали сльозогінний газ на знак протесту проти політики уряду і підтримки студентських протестів.