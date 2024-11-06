У Сербії спалахнули масові протести через загибель 14 людей на вокзалі (відео)

Люди вимагають відставки прем'єр-міністра Сербії Мілоша Вучевича та мера Нового Саду Мілана Джурича, а також негайного арешту та покарання усіх винних в аварії на залізничному вокзалі.

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У місті Новий Сад на півночі Сербії відбулась антиурядова акція протесту після загибелі 14 людей внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі. Про це повідомляє балканська служба "Радіо Свобода".

Кілька тисяч протестувальників, які зібралися на заклик парламентських опозиційних партій та громадських об'єднань, вирушили ходою із залізничного вокзалу, де сталась трагедія, до мерії Нового Саду.

Серед їхніх вимог — відставка прем'єр-міністра Сербії Мілоша Вучевича та мера Нового Саду Мілана Джурича і негайний арешт і покарання винних в аварії на залізничному вокзалі.

Вони також вимагають надати громадськості інформацію про контракт з китайським підрядником, який реконструював вокзал Нового Саду, і опублікувати інші таємні контракти з приватними компаніями, які беруть участь у ключових інфраструктурних проєктах у Сербії.

Перед будівлею міської влади Нового Саду демонстранти привезли цистерну, з якої розлили фекалії.

"Ці фекалії символізують те, що вони роблять з нами протягом багатьох років", – сказав активіст Міша Бачулов.

У певний момент у будівлю мерії Нового Саду також полетіли червона фарба й бруківка, в деяких вікнах вибило шибки. Усередину група людей у масках кинула піротехнічні пристрої, на що поліція відповіла сльозогінним газом.

Президент Сербії Александар Вучич назвав інциденти перед мерією Нового Саду "жахливими, насильницькими протестами проти держави" та пообіцяв покарання для всіх винних у "злочинних діях".

Нагадаємо, 14 жовтня президент Сербії Александр Вучич на футбольній трибуні підняв прапор Росії.