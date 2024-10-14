Президент Сербії Вучич на трибуні підняв прапор Росії: в опозиції відреагували (відео)

За словами лідера Республіканської партії Нікола Сандуловича, таким чином лідер країни дає зрозуміти населенню, що їх держава продовжить залишатись союзником РФ.

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Президент Сербії Александар Вучич на футбольному матчі проти збірної Швейцарії розгорнув подвійний прапор: з одного боку це були кольори прапору Сербії, з іншого — російський триколор. Відповідне відео у мережі Х запостив лідер опозиційної сербської Республіканської партії Нікола Сандулович.

"Я не знаю, що ще потрібно зробити сербському диктатору Александару Вучичу, щоб Європа та Америка зрозуміли, що він грає з ними у своїй нескінченній брехні та обіцянках, які він їм дає, таким чином виграючи час для остаточної розборки з ними. Він був, залишився і назавжди залишиться російським поплічником і їхнім вірним пособником", — написав Сандулович.

Він пояснив, що таким чином сербський президент дає чітке повідомлення населенню про те, що Сербія та РФ продовжать залишатись союзниками.

Нагадаємо, 27 вересня Александар Вучич заявив, що російсько-українська війна триватиме ще 10 років, а її підсумком стане поділ України за "корейським сценарієм".

30 вересня у РФ відповіли на версію "корейського сценарію" завершення війни в Україні від президента Сербії.