Чекає корейський сценарій: війна в Україні триватиме ще 10 років, — Вучич

За словами сербського президента, росіяни мають перевагу на полі бою, тому не стануть зараз домовлятися про мир.

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Російсько-українська війна триватиме ще 10 років, а її підсумком стане поділ України за т.зв. "корейським сценарієм". Про це заявив президент Сербії Александар Вучич в інтерв'ю виданню "Новости", опублікованому 26 вересня.

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"Зрештою буде мир, запишіть, я вперше кажу це публічно, за вже досягнутими лініями корейського сценарію. Тому за кожне село і за кожне місто буде боротьба, яка триватиме 10 років, скажімо так, без будь-яких рішень", — сказав Вучич.

Водночас Вучич заявив, що росіяни показали світу, що вони "жорсткіші, ніж усі очікували".

"Я говорю про економіку, і було жахливо нерозумно недооцінювати російську армію, тому що хто б не недооцінював російську армію, ми знаємо, як вона пройшла через історію", — сказав президент Сербії.

Водночас сербський лідер вважає, що наразі мир між Росією та Україною не може бути досягнутий через переваги РФ.

"Ніякого миру бути не може, тому що у росіян зараз є психологічна перевага на полі бою", — додав Вучич.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, чи має план "Б" на випадок, якщо США не підтримають раніше анонсований план перемоги України у війні. За його словами, Україна і так дотримується "плану Б".