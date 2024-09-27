Ждет корейский сценарий: война в Украине продлится еще 10 лет, — Вучич

По словам сербского президента, россияне имеют преимущество на поле боя, поэтому не станут сейчас договариваться о мире.

Related video

Российско-украинская война продлится еще 10 лет, а ее итогом станет разделение Украины по т. н. "корейскому сценарию". Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью изданию "Новости", опубликованном 26 сентября.

Важно

Запад должен убедить Зеленского отказаться от захваченных РФ территорий, — The Economist

"В конце концов будет мир, запишите, я впервые говорю это публично, по уже достигнутым линиям корейского сценария. Поэтому за каждое село и за каждый город будет борьба, которая продлится 10 лет, скажем так, без каких-либо решений", — сказал Вучич.

При этом Вучич заявил, что россияне показали миру, что они "жестче, чем все ожидали".

"Я говорю об экономике, и было ужасно глупо недооценивать российскую армию, потому что кто бы ни недооценивал российскую армию, мы знаем, как она прошла через историю", — сказал президент Сербии.

При этом сербский лидер считает, что в данный момент мир между Россией и Украиной не может быть достигнут из-за преимуществ РФ.

"Никакого мира быть не может, потому что у россиян сейчас есть психологическое преимущество на поле боя", — добавил Вучич.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, имеет ли план "Б" на случай, если США не поддержат ранее анонсированный план победы Украины в войне. По его словам, Украина и так придерживается "плана Б".