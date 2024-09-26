Запад должен убедить Зеленского отказаться от захваченных РФ территорий, — The Economist
По мнению издания, ни президент Украины, ни его союзники не должны признавать российские претензии на оккупированные территории, но должны оставить их возвращение в качестве долгосрочной цели. Сейчас же у Киева нет на это достаточных сил и ресурсов.
Для того чтобы Украина и ее западные союзники могли добиться победы, им сначала необходимо осознать текущие реалии и признать, что проигрывают. Об этом пишет The Econimist.Важно
Журналисты считают, что Запад должен убедить Владимира Зеленского отказаться от идеи вернуть захваченные Россией территории военным путем, так как у Украины для этого нет ни достаточных сил, ни ресурсов.
По мнению издания, Украине необходим не просто "план победы", который предлагает Зеленский, а гораздо более амбициозный шаг — срочная смена стратегии. Оборонительные линии Украины могут рухнуть до того, как российские военные ресурсы будут исчерпаны. В то же время энергосистема страны уже значительно повреждена, западные страны начинают испытывать усталость, а среди украинцев уменьшается вера в возможность полной победы.
Издание подчеркивает, что украинцам нужно срочно изменить курс. Внутри страны накапливается усталость от войны, и усиливается разрыв между желанием полной победы и реальными возможностями для ее достижения. Эта усталость также ощущается и за рубежом.
"Зеленскому и его союзникам необходимо реалистично оценить ситуацию. Попытки вернуть все территории, включая Крым, могут оттолкнуть западных партнеров и разделить украинское общество. Вместо этого приоритетом должно стать сохранение Украины как независимого и демократического государства, ориентированного на Запад", — пишет издание.
Независимо от исхода выборов в США, основная задача заключается в сохранении поддержки Запада и объединении украинского общества. Для этого необходимо четкое понимание того, что представляет собой победа.
Западным союзникам Украины следует помочь Зеленскому убедить народ, что поддержка Запада остается ключевым фактором успеха в войне. Несмотря на его стремление изгнать Россию с территории всей Украины, включая Крым, ресурсов и людей для этого у Украины нет. Ни Зеленский, ни Запад не должны признавать российские претензии на оккупированные территории, но должны оставить их возвращение в качестве долгосрочной цели.
В качестве новой, более реалистичной цели Украина, по мнению издания, должна сосредоточиться на удержании линии фронта и стремлении стать процветающей, прозападной демократией, что будет считаться победой.
В ответ на принятие Зеленским этой суровой реальности западные лидеры должны поддержать его цель, предоставив Украине необходимую военную мощь и гарантии безопасности. Если Украине удастся лишить Россию перспективы продвижения на фронте, это покажет бесполезность новых крупных наступлений.Важно
Независимо от того, будет ли подписано официальное мирное соглашение, это единственный способ завершить боевые действия и обеспечить долгосрочную безопасность, на основе которой Украина сможет строить свое будущее.
Кроме того, США должны дать Украине четкие перспективы вступления в НАТО, но без включения оккупированных Россией территорий и с обещанием не размещать на территории страны иностранные войска в мирное время.
Издание предупреждает, что "неблагополучная Украина" может стать опасным соседом для Запада.
"Уже сейчас в стране растут коррупция и национализм. Если украинцы почувствуют себя преданными, Путин может радикализировать закаленных в боях ополченцев против Запада и НАТО. Ему удалось сделать нечто подобное в Донбассе, где после 2014 года он превратил некоторых русскоязычных украинцев в партизан, готовых идти войной против своих соотечественников", — добавляет издание.
Журналисты резюмируют — для Зеленского и его западных союзников разработка нового плана победы потребует смелости и решимости. Но только так можно предотвратить поражение Украины и сохранить стабильность в регионе.
Напомним, 15 сентября президент Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Фариду Закарии сообщил, что представит Джо Байдену план победы, который состоит из четырех ключевых пунктов, а также одного дополнительного, который будет необходим Украине после окончания войны.