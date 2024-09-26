Запад должен убедить Зеленского отказаться от захваченных РФ территорий, — The Economist

По мнению издания, ни президент Украины, ни его союзники не должны признавать российские претензии на оккупированные территории, но должны оставить их возвращение в качестве долгосрочной цели. Сейчас же у Киева нет на это достаточных сил и ресурсов.

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Для того чтобы Украина и ее западные союзники могли добиться победы, им сначала необходимо осознать текущие реалии и признать, что проигрывают. Об этом пишет The Econimist.

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Журналисты считают, что Запад должен убедить Владимира Зеленского отказаться от идеи вернуть захваченные Россией территории военным путем, так как у Украины для этого нет ни достаточных сил, ни ресурсов.

По мнению издания, Украине необходим не просто "план победы", который предлагает Зеленский, а гораздо более амбициозный шаг — срочная смена стратегии. Оборонительные линии Украины могут рухнуть до того, как российские военные ресурсы будут исчерпаны. В то же время энергосистема страны уже значительно повреждена, западные страны начинают испытывать усталость, а среди украинцев уменьшается вера в возможность полной победы.

Издание подчеркивает, что украинцам нужно срочно изменить курс. Внутри страны накапливается усталость от войны, и усиливается разрыв между желанием полной победы и реальными возможностями для ее достижения. Эта усталость также ощущается и за рубежом.

"Зеленскому и его союзникам необходимо реалистично оценить ситуацию. Попытки вернуть все территории, включая Крым, могут оттолкнуть западных партнеров и разделить украинское общество. Вместо этого приоритетом должно стать сохранение Украины как независимого и демократического государства, ориентированного на Запад", — пишет издание.

Независимо от исхода выборов в США, основная задача заключается в сохранении поддержки Запада и объединении украинского общества. Для этого необходимо четкое понимание того, что представляет собой победа.

Западным союзникам Украины следует помочь Зеленскому убедить народ, что поддержка Запада остается ключевым фактором успеха в войне. Несмотря на его стремление изгнать Россию с территории всей Украины, включая Крым, ресурсов и людей для этого у Украины нет. Ни Зеленский, ни Запад не должны признавать российские претензии на оккупированные территории, но должны оставить их возвращение в качестве долгосрочной цели.

В качестве новой, более реалистичной цели Украина, по мнению издания, должна сосредоточиться на удержании линии фронта и стремлении стать процветающей, прозападной демократией, что будет считаться победой.

В ответ на принятие Зеленским этой суровой реальности западные лидеры должны поддержать его цель, предоставив Украине необходимую военную мощь и гарантии безопасности. Если Украине удастся лишить Россию перспективы продвижения на фронте, это покажет бесполезность новых крупных наступлений.

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Независимо от того, будет ли подписано официальное мирное соглашение, это единственный способ завершить боевые действия и обеспечить долгосрочную безопасность, на основе которой Украина сможет строить свое будущее.

Кроме того, США должны дать Украине четкие перспективы вступления в НАТО, но без включения оккупированных Россией территорий и с обещанием не размещать на территории страны иностранные войска в мирное время.

Издание предупреждает, что "неблагополучная Украина" может стать опасным соседом для Запада.

"Уже сейчас в стране растут коррупция и национализм. Если украинцы почувствуют себя преданными, Путин может радикализировать закаленных в боях ополченцев против Запада и НАТО. Ему удалось сделать нечто подобное в Донбассе, где после 2014 года он превратил некоторых русскоязычных украинцев в партизан, готовых идти войной против своих соотечественников", — добавляет издание.

Журналисты резюмируют — для Зеленского и его западных союзников разработка нового плана победы потребует смелости и решимости. Но только так можно предотвратить поражение Украины и сохранить стабильность в регионе.

Напомним, 15 сентября президент Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Фариду Закарии сообщил, что представит Джо Байдену план победы, который состоит из четырех ключевых пунктов, а также одного дополнительного, который будет необходим Украине после окончания войны.