США "не впечатлены" планом победы Украины: у Байдена выразили беспокойство, — WSJ

По мнению американских чиновников, как пишет WSJ, план Зеленского не имеет четкой стратегии. Но глава ОП Андрей Ермак называет предложения "очень конкретными и понятными".

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Т.н."план победы", который президент Украины Владимир Зеленский представит главе Белого дома Джо Байдену, не имеет комплексной стратегии. На самом деле он представляет собой лишь переработанную просьбу о предоставлении большего количества вооружений и снятия ограничений на ракеты большой дальности. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

В четверг, 26 сентября, украинский президент должен проинформировать своего американского коллегу Байдена о деталях "плана победы", то есть администрация увидит всю структуру.

Впрочем высокопоставленные американские и европейские чиновники, которые ознакомлены с общими чертами плана, уверяют, что он не предлагает четкого пути к победе Украины, особенно с учетом того факта, что российские войска имеют успех и продвигаются на востоке.

"Я не впечатлен, там не так уж и много нового", — отметил один из чиновников.

Центральным элементом плана, как отмечается, является требование, чтобы Соединенные Штаты разрешили Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по России. В то же время Байден упорно отказывается снять ограничения из-за боязни эскалации войны.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента сообщил, что в общем плане требования Украины охватывают потребности ВСУ на поле боя, политические перестройки внутри страны и экономику. Чиновники считают, что наиболее проработанной частью плана являются запросы, связанные с оружием, в то же время другие ключевые элементы имеют меньше деталей.

Впрочем, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак называет план "очень конкретным и понятным", заявляя, что тот "содержит как военную, так и дипломатическую части", а также перспективы будущих экономических выгод.

Напомним, 23 сентября газета The Sunday Times со ссылкой на неназванного западного дипломата опубликовала вероятные четыре основных пункта, которые входят в "план победы" Зеленского.

Сам президент Владимир Зеленский рассказал, имеет ли план "Б" на случай, если США не поддержат его план. Сейчас, по его словам, Украина и так придерживается "плана Б".