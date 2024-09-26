США "не вражені" планом перемоги України: у Байдена висловили занепокоєння, — WSJ

На думку американських чиновників, як пише WSJ, план Зеленського не має чіткої стратегії. Але очільник ОП Андрій Єрмак називає пропозиції "дуже конкретними і зрозумілими".

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Т.зв. "план перемоги", який президент України Володимир Зеленський представить главі Білого дому Джо Байдену, не має комплексної стратегії. Насправді він являє собою лише перероблене прохання про надання більшої кількості озброєнь та зняття обмежень на ракети великої дальності. Про це пише видання The Wall Street Journal.

У четвер, 26 вересня, український президент має поінформувати свого американського колегу Байдена про деталі "плану перемоги", тобто адміністрація побачить всю структуру.

Утім високопоставлені американські та європейські чиновники, які ознайомлені з загальними рисами плану, запевняють, що він не пропонує чіткого шляху до перемоги України, особливо з урахуванням того факту, що російські війська мають успіх та просуваються на сході.

"Я не вражений, там не так уже й багато нового", — зазначив один із посадовців.

Центральним елементом плану, як зазначається, є вимога, щоб Сполучені Штати дозволили Києву використовувати далекобійні ракети для ударів по Росії. У той же час Байден вперто відмовляється зняти обмеження через острах ескалації війни.

Високопоставлений представник Держдепартаменту повідомив, що у загальному плані вимоги України охоплюють потреби ЗСУ на полі бою, політичні перебудови всередині країни та економіку. Чиновники вважають, що найбільш опрацьованою частиною плану є запити, пов’язані зі зброєю, у той самий час інші ключові елементи мають менше деталей.

Утім глава Офісу президента України Андрій Єрмак називає план "дуже конкретним і зрозумілим", заявляючи, що той "містить як військову, так і дипломатичну частини", а також перспективи майбутніх економічних вигод.

Нагадаємо, 23 вересня газета The Sunday Times із посиланням на неназваного західного дипломата опублікувала ймовірні чотири основні пункти, які входять до "плану перемоги" Зеленського.

Сам президент Володимир Зеленський розповів, чи має план "Б" на випадок, якщо США не підтримають його план. Наразі, за його словами, Україна й так дотримується "плану Б".