Зеленский встретился в Нью-Йорке с Джо Байденом и Киром Стармером: о чем говорили

План победы Украины Джо Байден официально обсудит с Зеленским уже в Вашингтоне. Переговоры политиков запланированы на 26 сентября.

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На полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американским главой Джозефом Байденом и ознакомил его с ситуацией, которая сложилась на фронте. Об этом сообщают в Офисе президента Украины.

Отмечается, что Владимир Зеленский сфокусировался на вопросе плана победы и лидеры договорились обсудить его во время переговоров в Вашингтоне.

Владимир Зеленский и Джо Байден Фото: соцсети

Также президенты приняли участие в специальной встрече G7+, посвященной восстановлению Украины. Более 30 стран и Европейский Союз подписали декларацию по послевоенному восстановлению Украины.

"После разрушительной Второй мировой войны союзники ввели план Маршалла, который укрепил мир и помог ему стать по-настоящему длительным. Сегодня мы закладываем фундамент для аналогичной архитектуры восстановления — такой, которая будет способствовать миру для Украины и всей Европы и общему благосостоянию", — сказал Владимир Зеленский.

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Также, как сообщается, Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, с которым обсудил вызовы, с которыми сталкивается Украина.

Во время переговоров политики обсудили ситуацию с безопасностью и укрепление Украины, в частности благодаря новой оборонной поддержке.

Также было уделено внимание реализации двустороннего соглашения по безопасности, имплементации Формулы мира, подготовке ко второму Саммиту мира, сотрудничеству в рамках Украина — НАТО и тому подобное.

Напомним, как заявил Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН, Россия уничтожила всю теплораспределительную и теплогенерационную инфраструктуру Украины. Из-за этого миллионы украинцев зимой могут остаться без тепла.

Также Фокус писал, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится с визитом в США.