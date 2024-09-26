Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з Джо Байденом та Кіром Стармером: про що говорили

План перемоги України Джо Байден офіційно обговорить з Зеленським вже у Вашингтоні. Переговори політиків заплановані на 26 вересня.

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На полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським головою Джозефом Байденом та ознайомив його із ситуацією, яка склалася на фронті. Про це повідомляють в Офісі президента України.

Наголошується, що Володимир Зеленський сфокусувався на питанні плану перемоги й лідери домовилися обговорити його під час перемовин у Вашингтоні.

Володимир Зеленський та Джо Байден Фото: соцмережi

Також президенти узяли участь у спеціальній зустрічі G7+, присвяченій відбудові України. Понад 30 країн і Європейський Союз підписали декларацію щодо повоєнного відновлення України.

"Після руйнівної Другої світової війни союзники запровадили план Маршалла, який зміцнив мир і допоміг йому стати по-справжньому тривалим. Сьогодні ми закладаємо фундамент для аналогічної архітектури відновлення – такої, що сприятиме миру для України і всієї Європи та загальному добробуту", – сказав Володимир Зеленський.

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Також, як повідомляється, Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, з яким обговорив виклики, із якими стикається Україна.

Під час перемовин політики обговорили безпекову ситуацію та зміцнення України, зокрема завдяки новій оборонній підтримці.

Також була приділена увага реалізації двосторонньої безпекової угоди, імплементації Формули миру, підготовці до другого Саміту миру, співпраці в межах Україна – НАТО тощо.

Нагадаємо, як заявив Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН, Росія знищила всю теплорозподільну та теплогенераційну інфраструктуру України. Через це мільйони українців взимку можуть залишитись без тепла.

Також Фокус писав, що спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває з візитом у США.