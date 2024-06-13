"Відповідь потребам нашого часу": Зеленський закликав партнерів скласти "план Маршалла" для України

Президент України вважає, що варто підготувати декларацію відновлення до саміту НАТО, аби її ухвалення відбулося у Вашингтоні.

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Під час зустрічі з країнами-членами "Групи семи" президент України Володимир Зеленський закликав союзників скласти план відновлення України, схожий на план Маршалла після Другої світової війни, який враховує сучасні потреби, та ухвалити його під час саміту НАТО, запланованого на 9-11 липня у Вашингтоні. Про це інформує Офіс президента.

"Нам потрібен чіткий план відновлення України. Схожий із тим, як був план Маршалла для Європи після війни. Звичайно, такий, що відповідає потребам нашого часу й України. Друзі, давайте разом складемо такий план відновлення та підтвердимо його теж спільною декларацією G7+ – декларацією відновлення. Це буде також і декларацією миру, бо завдяки відновленню люди побачать, що мир справді буде, що ми в нього віримо і дбаємо про настання миру так само як і про оборону", — сказав Зеленський.

Глава держави висловив переконання, що деталі такої угоди можуть опрацювати представники України та країн G7 "так само як вони опрацювали декларації безпеки"

"Це може бути ідеальним рішенням із погляду своєчасності та символізму – підготувати декларацію відновлення якраз до саміту НАТО у Вашингтоні та ухвалити її під час саміту", — підкреслив президент.

Зазначимо, що план Маршалла — це програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни. Цю ідею у 1947 році озвучив держсекретар США Джордж К. Маршалл. Вона почала діяти у квітні 1948 року. Розроблення плану реконструкції відбулося на зустрічі європейських країн влітку 1947 року.

11 червня стало відомо, що Україна отримає від Італії новий пакет військової допомоги. Його переважна частина буде складатися із засобів протиповітряної оборони.

Також напередодні під час спільної прессконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні президент України Володимир Зеленський закликав українських біженців вже зараз повертатися додому для відбудови країни.