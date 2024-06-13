"Ответ потребностям нашего времени": Зеленский призвал партнеров составить "план Маршалла" для Украины

Президент Украины считает, что следует подготовить декларацию восстановления к саммиту НАТО, чтобы ее принятие состоялось в Вашингтоне.

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Во время встречи со странами-членами "Группы семи" президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников составить план восстановления Украины, похожий на план Маршалла после Второй мировой войны, который учитывает современные потребности, и принять его во время саммита НАТО, запланированного на 9-11 июля в Вашингтоне. Об этом информирует Офис президента.

"Нам нужен четкий план восстановления Украины. Схожий с тем, как был план Маршалла для Европы после войны. Конечно, отвечающий потребностям нашего времени и Украины. Друзья, давайте вместе составим такой план восстановления и подтвердим его тоже совместной декларацией G7+ — декларацией восстановления. Это будет также и декларацией мира, потому что благодаря восстановлению люди увидят, что мир действительно будет, что мы в него верим и заботимся о наступлении мира так же как и об обороне", — сказал Зеленский.

Глава государства выразил убеждение, что детали такого соглашения могут проработать представители Украины и стран G7 "так же как они проработали декларации безопасности"

"Это может быть идеальным решением с точки зрения своевременности и символизма — подготовить декларацию восстановления как раз к саммиту НАТО в Вашингтоне и принять ее во время саммита", — подчеркнул президент.

Отметим, что план Маршалла — это программа экономической помощи европейским государствам после Второй мировой войны. Эту идею в 1947 году озвучил госсекретарь США Джордж К. Маршалл. Она начала действовать в апреле 1948 года. Разработка плана реконструкции состоялось на встрече европейских стран летом 1947 года.

11 июня стало известно, что Украина получит от Италии новый пакет военной помощи. Его подавляющая часть будет состоять из средств противовоздушной обороны.

Также накануне во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских беженцев уже сейчас возвращаться домой для восстановления страны.