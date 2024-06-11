Италия предоставит Украине новый пакет военной помощи: основной акцент на ПВО

Итальянский министр соглашается с Кулебой, что восстановление Украины нужно начинать с защиты ее инфраструктуры. Поэтому военная помощь от Рима также будет состоять из средств, способных уничтожать воздушные цели.

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Украина получит от Италии новый пакет военной помощи, большую часть которого составят средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает "Укринформ".

Как сообщил в Берлине на конференции по восстановлению Украины вице-премьер-министр — министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, в уже сформированном новом пакете военной помощи Киеву упор прежде всего ставится на противовоздушной обороне.

Итальянский политик также отметил, что согласен с мнением своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы относительно того, что первая стратегия для восстановления Украины заключается в защите ее инфраструктуры с помощью различных систем противовоздушной обороны.

Вице-премьер-министр Италии Антонио Таяни и президент Владимир Зеленский в Берлине 11 июня во время международной Конференции по вопросам восстановления Украины Фото: Antonio Tajani

"Я еще раз подчеркнул о поддержке Правительством Италии восстановления и реконструкции Украины. Готов принять следующую конференцию в Италии в 2025 году", — написал глава внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".

Напомним, 11 июня канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в ближайшее время Германия предоставит Украине уже третью систему противовоздушной обороны Patriot. Также в пакет войдут ЗРК IRIS-T, самоходные установки Gepard, а также ракеты и боеприпасы.

4 июня Антонио Таяни сообщал, что в новом пакете военной помощи для Украины Италия предусмотрела предоставление второй системы противовоздушной обороны SAMP-T. Этот комплекс способен перехватывать широкий набор целей, включая баллистические и крылатые ракеты.

С начала полномасштабной войны Италия выделила Украине более 2 миллиардов евро разносторонней помощи и предоставила восемь пакетов военной помощи.