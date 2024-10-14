Президент Сербии Вучич на трибуне поднял флаг России: в оппозиции отреагировали (видео)

По словам лидера Республиканской партии Никола Сандуловича, таким образом лидер страны дает понять населению, что их государство продолжит оставаться союзником РФ.

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Президент Сербии Александар Вучич на футбольном матче против сборной Швейцарии развернул двойной флаг: с одной стороны это были цвета флага Сербии, с другой — российский триколор. Соответствующее видео в сети Х запостил лидер оппозиционной сербской Республиканской партии Никола Сандулович.

"Я не знаю, что еще нужно сделать сербскому диктатору Александару Вучичу, чтобы Европа и Америка поняли, что он играет с ними в своей бесконечной лжи и обещаниях, которые он им дает, таким образом выигрывая время для окончательной разборки с ними. Он был, остался и навсегда останется российским пособником и их верным пособником", — написал Сандулович.

Он пояснил, что таким образом сербский президент дает четкое сообщение населению о том, что Сербия и РФ продолжат оставаться союзниками.

Напомним, 27 сентября Александар Вучич заявил, что российско-украинская война продлится еще 10 лет, а ее итогом станет разделение Украины по "корейскому сценарию".

30 сентября в РФ ответили на версию "корейского сценария" завершения войны в Украине от президента Сербии.