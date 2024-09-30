В РФ ответили на версию "корейского сценария" завершения войны в Украине от президента Сербии

По словам Александра Вучича, предполагается корейский сценарий, а окончательного решения не будет через 10, 20 или 30 лет. Корейская война закончилась в 1953 году перемирием, но мирный договор до сих пор не подписан.

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Москва отреагировала на прогноз президента Сербии Александр Вучича о том, что война в Украине якобы будет продолжаться долгие годы, и что ее окончание представляется примерно таким же, как и Корейской войны. Об этом пишет Newsweek.

Отвечая на вопрос о войне в Украине, Александр Вучич в интервью сербскому изданию Informer сказал, что "в конце концов наступит мир, поэтому борьба будет жесткой за каждое село".

"Будет корейский сценарий, а решения не будет через 10, 20 или 30 лет", — добавил он.

О дополнительных подробностях своего сравнения он не рассказал. Вместе с тем известно, что Корейская война закончилась в 1953 году перемирием, но мирный договор так и не был подписан.

Отвечая на вопрос о комментариях Вучича, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что "мы исходим из того, что спецоперация должна завершиться достижением всех поставленных целей", сообщило информагентство ТАСС.

Цели Кремля во время начала вторжения в Украину были неоднозначными, но в целом предполагалось ослабление или разрыв связей Украины с НАТО и расширение территориальных приобретений.

Вучич также сказал в интервью, что война, начатая Путиным, стала менее интересной для населения США.

"Глупо недооценивать российскую армию, а они также недооценили российскую экономику, которая не ощутила последствий", — добавил он.

Политический аналитик из Белграда Никола Микович сказал, что это заявление Вучича было направлено на его пророссийскую аудиторию, а комментарии о российской армии и экономике были именно тем, что от него хотят услышать.

По словам аналитика, Вучич уже делал неверные прогнозы о войне в Украине, поэтому его слова не стоит воспринимать всерьез.

Напомним, что в ходе контратаки в Курской области российская техника застряла в собственных фортификациях.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с Вучичем в Великобритании.