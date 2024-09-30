У РФ відповіли на версію "корейського сценарію" завершення війни в Україні від президента Сербії

За словами Александра Вучича, передбачається корейський сценарій, а остаточного рішення не буде через 10, 20 або 30 років. Корейська війна закінчилася 1953 року перемир'ям, але мирний договір досі не підписано.

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Москва відреагувала на прогноз президента Сербії Александер Вучича про те, що війна в Україні нібито триватиме довгі роки, і що її закінчення видається приблизно таким самим, як і Корейської війни. Про це пише Newsweek.

Відповідаючи на запитання про війну в Україні, Александр Вучич в інтерв'ю сербському виданню Informer сказав, що "врешті-решт настане мир, тому боротьба буде жорсткою за кожне село".

"Буде корейський сценарій, а рішення не буде через 10, 20 або 30 років", — додав він.

Про додаткові подробиці свого порівняння він не розповів. Водночас відомо, що Корейська війна закінчилася 1953 року перемир'ям, але мирний договір так і не було підписано.

Відповідаючи на запитання про коментарі Вучича, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив у понеділок, що "ми виходимо з того, що спецоперація має завершитися досягненням усіх поставлених цілей", повідомило інформагентство ТАСС.

Цілі Кремля під час початку вторгнення в Україну були неоднозначними, але загалом передбачалося ослаблення або розрив зв'язків України з НАТО і розширення територіальних надбань.

Вучич також сказав в інтерв'ю, що війна, розпочата Путіним, стала менш цікавою для населення США.

"Нерозумно недооцінювати російську армію, а вони також недооцінили російську економіку, яка не відчула наслідків", — додав він.

Політичний аналітик із Белграда Нікола Мікович сказав, що ця заява Вучича була спрямована на його проросійську аудиторію, а коментарі про російську армію та економіку були саме тим, що від нього хочуть почути.

За словами аналітика, Вучич уже робив хибні прогнози про війну в Україні, тому його слова не варто сприймати серйозно.

Нагадаємо, що під час контратаки в Курській області російська техніка застрягла у власних фортифікаціях.

Раніше повідомлялося, що Зеленський зустрівся з Вучичем у Великій Британії.