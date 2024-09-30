Техника РФ застряла в собственных ловушках во время контратаки в Курской области, — Forbes (видео)

Российская атака на подконтрольное Силам обороны село Плехово в Курской области провалилась самым ироничным способом — противник попал в собственные противотанковые ловушки, которые возвел накануне.

Related video

Российские войска, вероятно, из 15-й бригады "Пятнашка", совершили контратаку на украинские позиции в Курской области России, однако потерпели неудачу самым неожиданным образом. Колонна российских войск попала в ловушку, застряв в противотанковых рвах и бетонных заграждениях, которые сами же построили до вторжения украинских сил на территорию Курской области в начале августа. Об этом написал военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Атака была направлена на село Плехово, находящееся под контролем украинцев. Российские войска пытались прорваться через оборонительные сооружения, но были атакованы украинскими беспилотниками со взрывчаткой.

"Наши воины преподали урок российским оккупантам и их технике, сожгли десятки бронемашин и ликвидировали личный состав противника", — написал украинский журналист Юрий Бутусов.

Защитные сооружения, построенные российскими инженерами возле Плехово, должны были бы стать серьезной преградой для украинского наступления, однако не сработали должным образом.

Согласно захваченным российскими разведданными, оборонительные сооружения за пределами Плехово были укреплены несколькими взводами и по меньшей мере одной ротой. Вместе это несколько сотен солдат. Однако российские войска были застигнуты врасплох внезапным наступлением украинских войск 6 августа и не смогли применить свою артиллерию.

Таким образом, противотанковые ловушки и окопы стали активами для украинской 129-й бригады территориальной обороны. Украинские военные ожидали контратаку и были готовы использовать эти оборонительные сооружения в свою пользу.

Иронично, но эффективные противотанковые ловушки, построенные российскими инженерами, сыграли против самих россиян, задержав их достаточно долго, чтобы украинцы смогли развернуть свои самые мощные средства для обороны, резюмирует Дэвид Экс.

Напомним, 30 сентября военно-политический обозреватель Александр Коваленко оценил потери россиян в личном составе в боях в Курской области за почти два месяца операции.

По данным ISW, спецназовцы ФСБ, которым президент РФ Владимир Путин поручил провести контртеррористическую операцию в Курской области, не имеют достаточной подготовки и оборудования.