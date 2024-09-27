ФСБ не может остановить продвижение ВСУ в Курской области, — ISW

По мнению аналитиков, ФСБ не имеет достаточной подготовки, чтобы противодействовать комбинированным атакам ВСУ в Курской области.

Related video

Спецназовцы Федеральной службы безопасности России, которым Владимир Путин поручил провести контртеррористическую операцию в Курской области, не имеют для этого достаточной подготовки и оборудования. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 26 сентября.

"Спецназ ФСБ обычно проводил контртеррористические операции против небольших террористических групп и, вероятно, не имеет достаточной подготовки и оборудования, необходимых для реагирования на украинские подразделения, которые проводят комбинированные вооруженные атаки", — говорится в отчете.

Аналитики объяснили, что ФСБ пытается координировать боевые задачи с Министерством обороны РФ и российскими военными, несмотря на то, что контролирует антитеррористическую операцию в Курской области.

В ISW напомнили, что неназванный офицер ФСБ сообщил "Новой газете в Европе", что группы "Альфа" и "Вымпел" плохо приспособлены для ведения общевойсковых боев с применением тяжелой техники против регулярных вооруженных сил.

Кроме того, другой источник, близкий к российским спецслужбам, сообщил "Новой газете в Европе", что Центр специальных операций ФСБ не имеет "общей связи" с российскими воинскими частями и что до сих пор нет общего штаба для координации боевых задач между ФСБ и российскими военными.

Аналитики подчеркнули, что Владимир Путин сначала поручил ФСБ провести контртеррористическую операцию в Белгородской, Брянской и Курской областях, но затем начал поручать одинаковые задачи Министерству обороны РФ, ФСБ и Росгвардии. Таким образом, по мнению аналитиков, Кремль и российское военное командование пытались создать слаженную и эффективную структуру командования и управления в Курской области.

"Остается непонятным, какие обязанности относятся к компетенции контртеррористической операции ФСБ или Координационного совета Минобороны РФ", — говорится в отчете.

В ISW подчеркнули, что дублирование задач и слабые структуры, скорее всего, и в дальнейшем будут создавать трения между ФСБ и МО России.

Напомним, в отчете ISW за 25 сентября аналитики сообщили, что Россия вряд ли применит ядерное оружие, а Путин пытается вызвать новую волну паники.