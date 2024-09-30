Техніка РФ застрягла у власних пастках під час контратаки на Курщині, — Forbes (відео)

Російська атака на підконтрольне Силам оборони село Плехово у Курській області провалилася у найіронічніший спосіб — противник потрапив у власні протитанкові пастки, які звів напередодні.

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Російські війська, ймовірно, з 15-ї бригади "Пятнашка", здійснили контратаку на українські позиції в Курській області Росії, проте зазнали невдачі в найнесподіваніший спосіб. Колона російських військ потрапила в пастку, застрягши у протитанкових ровах та бетонних загородженнях, які самі ж побудували до вторгнення українських сил на територію Курщини на початку серпня. Про це написав військовий оглядач Forbes Девід Екс.

Атака була спрямована на село Плехово, що перебуває під контролем українців. Російські війська намагалися прорватися через оборонні споруди, але були атаковані українськими безпілотниками з вибухівкою.

"Наші воїни дали урок російським окупантам та їхній техніці, спалили десятки бронемашин і ліквідували особовий склад противника", — написав український журналіст Юрій Бутусов.

Захисні споруди, побудовані російськими інженерами біля Плехово, мали б стати серйозною перепоною для українського наступу, проте не спрацювали належним чином.

Згідно з захопленими російськими розвідданими, оборонні споруди за межами Плехово були укріплені кількома взводами і щонайменше однією ротою. Разом це кількасот солдатів. Однак російські війська були заскочені зненацька раптовим наступом українських військ 6 серпня і не змогли застосувати свою артилерію.

Таким чином, протитанкові пастки та окопи стали активами для української 129-ї бригади територіальної оборони. Українські військові очікували контратаку та були готові використати ці оборонні споруди на свою користь.

Іронічно, але ефективні протитанкові пастки, побудовані російськими інженерами, зіграли проти самих росіян, затримавши їх достатньо довго, щоб українці змогли розгорнути свої найпотужніші засоби для оборони, резюмує Девід Екс.

Нагадаємо, 30 вересня військово-політичний оглядач Олександр Коваленко оцінив втрати росіян в особовому складі у боях у Курській області за майже два місяці операції.

За даними ISW, спецпризначенці ФСБ, яким президент РФ Володимир Путін доручив провести контртерористичну операцію в Курській області, не мають достатньої підготовки та обладнання.