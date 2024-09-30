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10 тисяч втрат у росіян: експерт анонсував нові успіхи ЗСУ в Курській області

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ЗСУ в Курській області

За словами Олександра Коваленка, ЗС РФ також мають певні успіхи в межах свого "феноменального контрнаступу", однак якби операція Кремля була корисною — контроль за ситуацією не передавали б від соратника Путіна Олексія Дюміна до директора ФСБ Олександра Бортникова.

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В Курській області Сили оборони України мають таке ж саме розширення зони контролю, як і просування ЗС РФ у межах їхнього контрнаступу Про це в коментарі "Еспресо" сказав Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

За його словами, що реальна ситуація на Курщині невідома, бо інформація переважно надходить зі слів саме російської пропаганди.

"Враження, що в напрямку Опанасівка – Снагость — Любимівка у росіян є якісь просування, то це маневренна оборона. А що відбувається в напрямку Глушківського району чи на півночі, в Кореневському районі, по трасі на Льгов, то про це ніхто не каже. Однак, я думаю, про це ми дізнаємося вже цього тижня. Тому що Сили оборони України мають таке ж саме розширення зони контролю, як і російські окупанти мають якісь просування в межах їхнього "феноменального контрнаступу", — зазначив Коваленко.

Карта боїв на Курщині від "Еспресо" Fullscreen
Карта боїв на Курщині від "Еспресо"

Він зауважив, що якби цей контрнаступ ЗС РФ мав відповідний коефіцієнт корисної дії, то контроль за загальною ситуацією тоді б не передавали від Дюміна (секретар державної ради РФ, — ред.) до Бортнікова (директор ФСБ РФ, — ред.). Також Олександр Коваленко додав, що на початок Курської операції угруповання противника там складалося з 10 тис. особового складу, а зараз – понад 41 тис. особового складу.

"За цей період росіяни мають втрати десь понад 10 тис., і це не за нашими даними, а з російських пабліків. Тобто за ці два місяці було задіяно 50 тис. особового складу російських окупантів тільки на Курщині", — резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що ЗСУ нещодавно просунулися в Глушківському районі в Курській області. Геолокаційні кадри за 29 вересня вказують на те, що ЗСУ мають просування на захід і північний захід від Веселого і, ймовірно, захопили північно-західну частину населеного пункту.