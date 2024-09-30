10 тисяч втрат у росіян: експерт анонсував нові успіхи ЗСУ в Курській області

За словами Олександра Коваленка, ЗС РФ також мають певні успіхи в межах свого "феноменального контрнаступу", однак якби операція Кремля була корисною — контроль за ситуацією не передавали б від соратника Путіна Олексія Дюміна до директора ФСБ Олександра Бортникова.

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В Курській області Сили оборони України мають таке ж саме розширення зони контролю, як і просування ЗС РФ у межах їхнього контрнаступу Про це в коментарі "Еспресо" сказав Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

За його словами, що реальна ситуація на Курщині невідома, бо інформація переважно надходить зі слів саме російської пропаганди.

"Враження, що в напрямку Опанасівка – Снагость — Любимівка у росіян є якісь просування, то це маневренна оборона. А що відбувається в напрямку Глушківського району чи на півночі, в Кореневському районі, по трасі на Льгов, то про це ніхто не каже. Однак, я думаю, про це ми дізнаємося вже цього тижня. Тому що Сили оборони України мають таке ж саме розширення зони контролю, як і російські окупанти мають якісь просування в межах їхнього "феноменального контрнаступу", — зазначив Коваленко.

Карта боїв на Курщині від "Еспресо"

Він зауважив, що якби цей контрнаступ ЗС РФ мав відповідний коефіцієнт корисної дії, то контроль за загальною ситуацією тоді б не передавали від Дюміна (секретар державної ради РФ, — ред.) до Бортнікова (директор ФСБ РФ, — ред.). Також Олександр Коваленко додав, що на початок Курської операції угруповання противника там складалося з 10 тис. особового складу, а зараз – понад 41 тис. особового складу.

"За цей період росіяни мають втрати десь понад 10 тис., і це не за нашими даними, а з російських пабліків. Тобто за ці два місяці було задіяно 50 тис. особового складу російських окупантів тільки на Курщині", — резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що ЗСУ нещодавно просунулися в Глушківському районі в Курській області. Геолокаційні кадри за 29 вересня вказують на те, що ЗСУ мають просування на захід і північний захід від Веселого і, ймовірно, захопили північно-західну частину населеного пункту.