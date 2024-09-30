ЗСУ просунулися в Глушківському районі Курської області: ЗС РФ — біля Покровська і Торецька (карти)

За підрахунками військового оглядача Костянтина Машовця, російські сили зосередили в Курській області від 40 000 до 41 000 осіб особового складу і збираються перекинути ще 6 000.

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Українські сили нещодавно просунулися в Глушківському районі на захід від виступу в Курській області. Геолокаційні кадри за 29 вересня вказують на те, що ЗСУ нещодавно просунулися на захід і північний захід від Веселого і, ймовірно, захопили північно-західну частину населеного пункту. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 29 вересня.

Російські провоєнні блогери приписують підрозділам російського 56-го повітряно-десантного полку відбиття українських атак у районі Веселого.

ЗСУ продовжили наступ у Курській області 29 вересня, але без підтверджених успіхів. Джерела РФ стверджують, що ЗСУ наступали біля Кореневого в районі Любимівки, Крем'яного, Погребків, Комишівки й Черкаського Порічного. За деякими даними, українські сили, ймовірно, діють у районі Ольгівки.

Карта DeepState: Українські війська в Курській області

Російські війська контратакували в районі українського виступу в Курській області 29 вересня, але без підтверджених успіхів. Російські джерела стверджують, що ЗС РФ контратакували на південний схід від Кореневого в районі Любимівки, Дар'їного і Миколаєво-Дар'їного, а також у районі Плехового. Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що підрозділи російських 7-ї та 106-ї дивізій ПДВ, 810-ї та 155-ї бригад морської піхоти намагаються зміцнити свої поточні позиції та готуються до захисту від майбутніх українських атак у Курській області. За його підрахунками, російські сили зосередили в Курській області від 40 000 до 41 000 осіб особового складу і збираються перекинути ще 6 000.

Торецьк

Карта ISW: Торецьк

Нещодавно російські війська незначно просунулися в Торецьку на тлі атак у цьому районі 29 вересня. Геолокаційні кадри за 29 вересня показують, що ЗС РФ нещодавно просунулися на захід уздовж вулиці Дружби в центрі Торецька. ЗС РФ продовжували наступальні операції поблизу самого Торецька, на південь від Торецька в районі Неліпівки та на захід від Торецька в напрямку Щербинівки 28 і 29 вересня.

Покровськ

Карта DeepState: Покровськ

Війська РФ просунулися на південний схід від Покровська на тлі атак у цьому районі 29 вересня. Геолокаційні кадри за 29 вересня показують, що ЗС РФ незначно просунулися поблизу залізничної лінії на південь від Селидового і до південної частини Красного Яру та, ймовірно, захопили решту Крутого Яру. Російські джерела повідомляли 29 вересня, що війська РФ просунулися на південь від Селидового та на схід і північний захід від Цукуриного. Але в ISW не виявив підтверджень. Один із російських мілітарі-блогерів також заявив, що ЗС РФ продовжують просуватися до Покровська і намагаються оточити Селидове з кількох напрямків.

Карта ISW: Покровськ

За даними Генштабу ЗСУ, на Торецькому напрямку було 11 бойових зіткнень (біля Щербинівки, Торецька і Неліпівки). На Покровському — ЗСУ відбили 28 штурмів.

"На Покровському напрямку наші захисники відбивали 28 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Новоторецьке, Миколаївка, Лисівка, Селидове, Зелене Поле, Крутий Яр та Журавка. Найбільша концентрація атак була біля Селидового", — йдеться у зведенні.

Нагадаємо, що війська РФ атакували колоною БМП під Курськом і застрягли у власних укріпленнях.

Також повідомлялося про деталі нічного обстрілу України: ЗС РФ застосовували ракети "Іскандер" і понад 70 "Шахедів".