В Сербии вспыхнули массовые протесты из-за гибели 14 человек на вокзале (видео)

Люди требуют отставки премьер-министра Сербии Милоша Вучевича и мэра Нового Сада Милана Джурича, а также немедленного ареста и наказания всех виновных в аварии на железнодорожном вокзале.

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В городе Новый Сад на севере Сербии состоялась антиправительственная акция протеста после гибели 14 человек в результате обвала навеса на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает балканская служба "Радио Свобода".

Несколько тысяч протестующих, собравшихся на призыв парламентских оппозиционных партий и общественных объединений, отправились шествием с железнодорожного вокзала, где произошла трагедия, в мэрию Нового Сада.

Среди их требований — отставка премьер-министра Сербии Милоша Вучевича и мэра Нового Сада Милана Джурича и немедленный арест и наказание виновных в аварии на железнодорожном вокзале.

Они также требуют предоставить общественности информацию о контракте с китайским подрядчиком, который реконструировал вокзал Нового Сада, и опубликовать другие тайные контракты с частными компаниями, участвующими в ключевых инфраструктурных проектах в Сербии.

Перед зданием городских властей Нового Сада демонстранты привезли цистерну, из которой разлили фекалии.

"Эти фекалии символизируют то, что они делают с нами на протяжении многих лет", — сказал активист Миша Бачулов.

В какой-то момент в здание мэрии Нового Сада также полетели красная краска и брусчатка, в некоторых окнах выбило стекла. Внутрь группа людей в масках бросила пиротехнические устройства, на что полиция ответила слезоточивым газом.

Президент Сербии Александар Вучич назвал инциденты перед мэрией Нового Сада "ужасными, насильственными протестами против государства" и пообещал наказание для всех виновных в "преступных действиях".

Напомним, 14 октября президент Сербии Александр Вучич на футбольной трибуне поднял флаг России.