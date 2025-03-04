В хід пішли димові шашки: сербські депутати влаштували епічний "заміс" у парламенті (відео)
Під час засідання опозиційні депутати кинули димові шашки і розпилили сльозогінний газ у парламенті на знак протесту проти політики уряду і підтримки студентських протестів. Одна з депутаток внаслідок бійки потрапила до лікарні з інсультом.
У Сербії під час засідання парламенту сталася бійка між депутатами. В хід пішли світлошумові гранати, димові шашки і сльозогінний газ. Є постраждалі. Про бійку депутатів повідомляє Reuters.
Зазначається, що інцидент у парламенті транслювався у прямому ефірі. Причина заворушень — опозиції не сподобалися поправки до законів про студентство та підтримки при купівлі житла для молоді.
Так, під час засідання опозиційні депутати кинули димові шашки і розпилили сльозогінний газ у парламенті на знак протесту проти політики уряду і підтримки студентських протестів. Демонстрації, викликав обвал даху на залізничному вокзалі, в результаті чого загинуло 15 осіб.
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На засіданні парламенту, після того, як владна коаліція на чолі з "Сербською прогресивною партією" затвердила порядок денний, деякі опозиційні політики вибігли зі своїх місць до спікера парламенту, і почалася штовханина з охоронцями.
Інші кидали димові шашки і сльозогінний газ. В якусь мить зала наповнилася чорним і рожевим димом, а це "видовище" телебачення транслювало в прямому ефірі.
У ході сутички постраждали 3 жінки: двом у голову прилетіли світлошумові гранати, ще одну доправили до лікарні у шоковому стані.
Спікерка парламенту Ана Брнабич повідомила, що двоє депутатів отримали поранення, а одна з них, Ясміна Обрадович з Сербської прогресивної партії, перенесла інсульт і перебуває в критичному стані.
Нагадаємо, що 3 лютого повідомлялося, що в ТРЦ Харкова сталася масова бійка серед підлітків. Ніхто з учасників бійки по медичну допомогу до медиків не звертався.
Раніше на Закарпатті працівники ліцею почубилися з батьками учнів. Причиною бійки став конфлікт між учнями. Один із них образив дівчат, а інший заступився, через що між опонентами виникла сварка.
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