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В ход пошли дымовые шашки: сербские депутаты устроили эпический "замес" в парламенте (видео)

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Драка сербских депутатов

Во время заседания оппозиционные депутаты бросили дымовые шашки и распылили слезоточивый газ в парламенте в знак протеста против политики правительства и поддержки студенческих протестов. Одна из депутаток в результате драки попала в больницу с инсультом.

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В Сербии во время заседания парламента произошла драка между депутатами. В ход пошли светошумовые гранаты, дымовые шашки и слезоточивый газ. Есть пострадавшие. О драке депутатов сообщает Reuters.

Отмечается, что инцидент в парламенте транслировался в прямом эфире. Причина беспорядков — оппозиции не понравились поправки к законам о студенчестве и поддержке при покупке жилья для молодежи.

Так, во время заседания оппозиционные депутаты бросили дымовые шашки и распылили слезоточивый газ в парламенте в знак протеста против политики правительства и поддержки студенческих протестов. Демонстрации, вызвал обвал крыши на железнодорожном вокзале, в результате чего погибло 15 человек.

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На заседании парламента, после того, как правящая коалиция во главе с "Сербской прогрессивной партией" утвердила повестку дня, некоторые оппозиционные политики выбежали со своих мест к спикеру парламента, и началась потасовка с охранниками.

Другие бросали дымовые шашки и слезоточивый газ. В какой-то момент зал наполнился черным и розовым дымом, а это "зрелище" телевидение транслировало в прямом эфире.

В ходе столкновения пострадали 3 женщины: двум в голову прилетели светошумовые гранаты, еще одну доставили в больницу в шоковом состоянии.

Спикер парламента Ана Брнабич сообщила, что двое депутатов получили ранения, а одна из них, Ясмина Обрадович из Сербской прогрессивной партии, перенесла инсульт и находится в критическом состоянии.

Напомним, что 3 февраля сообщалось, что в ТРЦ Харькова произошла массовая драка среди подростков. Никто из участников драки за медицинской помощью к медикам не обращался.

Ранее на Закарпатье работники лицея подрались с родителями учеников. Причиной драки стал конфликт между учениками. Один из них оскорбил девушек, а другой вступился, из-за чего между оппонентами возникла ссора.

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