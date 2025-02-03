В ТРЦ Харькова произошла массовая драка подростков: досталось и охране заведения

Драке предшествовал конфликт, в котором приняли участие несколько десятков подростков. Полиция устанавливает причину инцидента.

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В Харькове в одном из торговых центров произошла массовая драка подростков. Полиция проводит проверку инцидента. Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области, пострадавших нет.

Так, 2 февраля около 18:36 в Харьковское районное управление полиции № 1 поступило сообщение о массовой драке в одном из крупнейших ТРЦ в центре города. На место прибыли работники охранной фирмы и пытались успокоить участников драки. Те начали оказывать сопротивление.

Также на место происшествия вызвали сотрудников патрульной полиции.

"Установлено, что между подростками возник конфликт, который перерос в драку. Правонарушение было прекращено. От администратора торгово-развлекательного центра принято заявление и объяснения", — сообщили в полиции.

Фото: Скрин видео

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Никто из участников драки за медицинской помощью к медикам не обращался.

В местных соцсетях пишут, что драка происходила в ТРЦ "Никольский".

Напомним, что 30 декабря сообщалось, что в Печерском районе Киева 19-летний юноша в нетрезвом состоянии устроил драку и ранил ножом двух других парней. Пострадавших с проникающими ранениями живота и груди доставили в больницу. Правоохранители задержали злоумышленника на месте совершения преступления.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье работники лицея подрались с родителями учеников. Причиной драки стал конфликт между учениками. Один из них оскорбил девушек, а другой вступился, из-за чего между оппонентами возникла ссора.