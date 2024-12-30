Кровавая драка в центре Киева: студент ударил ножом двух парней (фото)

Словесный конфликт между молодыми людьми закончился поножовщиной: один из них достал из сумки раскладной нож и ударил им двух юношей. Обидчик был в состоянии алкогольного опьянения, выяснили полицейские.

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В Печерском районе Киева 19-летний юноша в нетрезвом состоянии устроил драку и ранил ножом двух других парней. Об этом сообщила столичная полиция.

Вечером рядом с торгово-развлекательным центром между двумя компаниями ранее незнакомых между собой молодых людей возник словесный конфликт. Позднее ссора переросла в драку, во время толкотни злоумышленник достал из сумки раскладной нож и ударил им 19-летнего юношу в живот, а его 24-летнего товарища — в грудь, когда тот пытался их разнять.

Подозреваемый нанес умышленные тяжкие телесные повреждения

Пострадавших с проникающими ранениями живота и груди доставили в больницу. Правоохранители задержали злоумышленника на месте совершения преступления. Им оказался 19-летний студент киевского ВУЗа, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следственный отдел Печерского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. На время расследования подозреваемого поместят под стражу без альтернативы внесению залога. По указанной статье ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области во время конфликта между гражданcким и сотрудником ТЦК последний разбил стекло автомобиля. Водитель продолжил движение и скрылся с места инцидента.

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