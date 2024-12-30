Кривава бійка в центрі Києва: студент ударив ножем двох хлопців (фото)
Словесний конфлікт між молодими людьми закінчився різаниною: один із них дістав із сумки розкладний ніж і вдарив ним двох юнаків. Кривдник був у стані алкогольного сп'яніння, з'ясували поліцейські.
У Печерському районі Києва 19-річний юнак у нетверезому стані влаштував бійку і поранив ножем двох інших хлопців. Про це повідомила столична поліція.
Увечері поруч із торгово-розважальним центром між двома компаніями раніше незнайомих між собою молодих людей виник словесний конфлікт. Пізніше сварка переросла в бійку, під час штовханини зловмисник дістав із сумки розкладний ніж і вдарив ним 19-річного юнака в живіт, а його 24-річного товариша — у груди, коли той намагався їх розборонити.
Постраждалих із проникними пораненнями живота та грудей доправили до лікарні. Правоохоронці затримали зловмисника на місці скоєння злочину. Ним виявився 19-річний студент київського вишу, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Слідчий відділ Печерського управління поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. На час розслідування підозрюваного помістять під варту без альтернативи внесення застави. За зазначеною статтею йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Київській області під час конфлікту між цивільним і співробітником ТЦК останній розбив скло автомобіля. Водій продовжив рух і зник з місця інциденту.
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