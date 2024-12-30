Кривава бійка в центрі Києва: студент ударив ножем двох хлопців (фото)

Словесний конфлікт між молодими людьми закінчився різаниною: один із них дістав із сумки розкладний ніж і вдарив ним двох юнаків. Кривдник був у стані алкогольного сп'яніння, з'ясували поліцейські.

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У Печерському районі Києва 19-річний юнак у нетверезому стані влаштував бійку і поранив ножем двох інших хлопців. Про це повідомила столична поліція.

Увечері поруч із торгово-розважальним центром між двома компаніями раніше незнайомих між собою молодих людей виник словесний конфлікт. Пізніше сварка переросла в бійку, під час штовханини зловмисник дістав із сумки розкладний ніж і вдарив ним 19-річного юнака в живіт, а його 24-річного товариша — у груди, коли той намагався їх розборонити.

Підозрюваний завдав умисні тяжкі тілесні ушкодження

Постраждалих із проникними пораненнями живота та грудей доправили до лікарні. Правоохоронці затримали зловмисника на місці скоєння злочину. Ним виявився 19-річний студент київського вишу, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Слідчий відділ Печерського управління поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. На час розслідування підозрюваного помістять під варту без альтернативи внесення застави. За зазначеною статтею йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Київській області під час конфлікту між цивільним і співробітником ТЦК останній розбив скло автомобіля. Водій продовжив рух і зник з місця інциденту.

В Івано-Франківській області пенсіонер влаштував конфлікт на ринку, коли купував м'ясо. Чоловікові не сподобалася відсутність цінників на товарах і він кинув шматком м'яса в продавця.