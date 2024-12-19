На Прикарпатье пенсионер бросил куском мяса в продавщицу и избил ее дочь: что решил суд

Потерпевшая требовала от пенсионера 50 тысяч гривен компенсации. Суд удовлетворил ее требования частично.

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Надворнянский суд Ивано-Франковской области обязал пенсионера села Фитьков оплатить штраф и частично компенсировать моральный ущерб пострадавшим женщинам. Об этом говорится в приговоре местного райсуда.

В феврале 2024 года мужчина покупал мясо на рынке, где у него возник конфликт с продавщицей из-за отсутствия ценников на товарах.

"Он бросил куском мяса в продавца. После этого собирался уйти, однако к нему подошла дочь продавщицы, держала его за капюшон и пинала ногами. Также его держал какой-то человек. После этого он ударил девушку по лицу и пошел в сторону парковочной площадки. Она снова подбежала к нему и он, защищаясь, толкнул ее на землю. Далее он продолжил бить ногами по бедрам девушки", — говорится в приговоре суда.

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Судебно-медицинская экспертиза установила, что пенсионер нанес дочери продавщицы легкие травмы: ссадины верхней губы, кровоизлияние под слизистую оболочку нижней губы и синяки на бедрах.

Потерпевшая же рассказала, что покупатель, высказывая претензии из-за отсутствия ценников, отмечал, что продавцы якобы обманывают людей. Затем он взял мясо и бросил его в женщину, попав той в плечо. Когда агрессивный покупатель начал уходить, дочь продавщицы остановила его, чтобы он извинился у матери. Однако обвиняемый начал ругаться и ударил ее.

Пенсионер признал свою вину частично. Он отметил, что у него не было причин бить потерпевшую, а конфликт якобы возник из-за "хамского отношения" продавщицы. Также мужчина просил учесть, что его единственный доход составляет 2980 гривен пенсии.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Ему назначили наказание в виде 850 гривен штрафа, 2190 гривен за понесенные расходы и 30 тысяч гривен компенсации за моральный ущерб, что будет отвечать требованиям разумности, взвешенности и справедливости, хотя потерпевшая и требовала 50 тысяч.

Напомним, в Киеве 88-летняя женщина стала жертвой мошенников. Она отдала им ценные вещи, чтобы забрать своего 83-летнего брата, которого якобы задержали работники ТЦК.

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