На Прикарпатті пенсіонер кинув шматком м'яса у продавчиню та побив її доньку: що вирішив суд

Потерпіла вимагала від пенсіонера 50 тисяч гривень компенсації. Суд задовольнив її вимоги частково.

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Надвірнянський суд Івано-Франківської області зобов’язав пенсіонера села Фитьків сплатити штраф та частково компенсувати моральну шкоду постраждалим жінкам. Про це йдеться у вироку місцевого райсуду.

У лютому 2024 року чоловік купляв м’ясо на ринку, де у нього виник конфлікт із продавчинею через відсутність цінників на товарах.

"Він кинув шматком м’яса у продавця. Після цього збирався піти, однак до нього підійшла донька продавчині, тримала його за капюшон та копала ногами. Також його тримав якийсь чоловік. Після цього він вдарив дівчину по обличчю та пішов у бік паркувального майданчика. Вона знову підбігла до нього і він, захищаючись, штовхнув її на землю. Далі він продовжив бити ногами по стегнах дівчини", — йдеться у вироку суду.

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Судово-медична експертиза встановила, що пенсіонер завдав доньці продавчині легкі травми: садна верхньої губи, крововилив під слизову оболонку нижньої губи та синці на стегнах.

Потерпіла ж розповіла, що покупець, висловлюючи претензії через відсутність цінників, наголошував, що продавці нібито дурять людей. Потім він взяв м’ясо і кинув його у жінку, влучивши тій у плече. Коли агресивний покупець почав йти, донька продавчині зупинила його, щоб він перепросив у матері. Однак обвинувачений почав лаятися і вдарив її.

Пенсіонер визнав свою провину частково. Він зазначив, що у нього не було причин бити потерпілу, а конфлікт нібито виник через "хамське ставлення" продавчині. Також чоловік просив врахувати, що його єдиний дохід складає 2980 гривень пенсії.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Йому призначили покарання у вигляді 850 гривень штрафу, 2190 гривень за понесені витрати та 30 тисяч гривень компенсації за моральну шкоду, що відповідатиме вимогам розумності, виваженості та справедливості, хоча потерпіла й вимагала 50 тисяч.

Нагадаємо, у Києві 88-річна жінка стала жертвою шахраїв. Вона віддала їм цінні речі, аби забрати свого 83-річного брата, якого нібито затримали працівники ТЦК.

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