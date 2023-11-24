У Львові таксист побив пасажирок, які запізнилися на поїздку (відео)

Водій таксі нервував через загрозу потрапити у корки, тож вимістив злобу на пасажирках. Відео інциденту у Львові шириться мережею.

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У Львові таксист накинувся з лайкою, а потім побив 20-річних пасажирок, які запізнилися із посадкою на місце виклику. Інцидент зафільмували та виклали відео у TikTok.

На кадрах можна побачити, як водій львівського таксі спочатку насварив пасажирок, які сіли до салону машини, через запізнення, а потім, коли його неодноразово попросили зупинити автівку, вийшов та накинувся на них вже з кулаками.

Аргументував своє роздратування водій тим, що через запізнення дівчат він потрапив у затор.

Таксист зі Львова поводився агресивно з пасажирками

Одна з містянок виклала подробиці інциденту в своєму дописі.

"Ми надіслали повідомлення, що вже вирушаємо до нього. Водій чекав на нас 3-5 хвилин. В машині він почав себе агресивно поводити. (…) Не доїхавши до місця прибуття, почав жалітися, що через нас він чуть не потрапив у пробку, на що ми відповіли, що нам це не цікаво", — написала одна з жінок.

Пасажирка розповіла про інцидент з водієм таксі в мережі Фото: Скрін Тік Ток

Потім, за її словами, ситуація розпалилася ще дужче. Він накинувся на пасажирок з лайкою, а коли побачив, що одна з них знімає все на відео, "додав газу".

"Нам стало страшно, ми попросили зупинитися", — розповіла пасажирка.

Все ж таки зупинившись посеред проїзду, водій вибіг з машини та почав битися.

Після інциденту відео з таксистом зі Львова дівчата виклали у мережу.

Сама організація, де працює водій таксі, поки ніяк не відреагувала на інцидент.

Тим часом у Львові патріотичний водій з Туреччини приємно дивує пасажирів. Він настільки полюбив Україну, що навіть після повномасштабного вторгнення Росії залишився у Львові, де мешкає вже 4 роки.Про цього водія вже знімали сюжети великі українські телеканали. Він настільки полюбив Україну, що навіть після великої війни залишився у Львові, де мешкає вже 4 роки.

Раніше Фокус надавав хронологію подій із таксистом у Києві, який не захотів розмовляти з пасажирками українською. Його звільнили, а ексрадник голови Офісу президента Олексій Арестович тоді заступився за водія.