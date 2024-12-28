Военный разбил локтем стекло автомобиля: в полиции рассказали о стычке с ТЦК (видео)

На блокпосту под Киевом произошел инцидент между мужчиной и военнослужащим, вероятно, работником ТЦК. В Нацполиции сообщили, что военкома сбило авто, которое скрылось с места событий.

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Полиция и работники терцентра комплектования (ТЦК) пытались проверить документы у водителя автомобиля, которого остановили на блокпосту. После словесной перепалки авто двинулось вперед. В Нацполиции уверяют, что произошел наезд на сотрудника ТЦК и ему оказывают помощь медики. На видео с места событий видно двух мужчин, один из которых был в военной форме, а второй — с закрытым лицом. Граждане стояли перед капотом за несколько секунд до того, как произошел инцидент. На скандал с ТЦК отреагировали ГУ Нацполиции Киевской области в заметке на странице Facebook.

В Нацполиции подтвердили, что действительно, 28 декабря в Киевской области произошел конфликт между гражданином и сотрудниками ТЦК и правоохранителями. Военкомы попытались проверить документы у водителя, но он отказался их показывать, сел в автомобиль и тронулся с места. Автомобиль наехал на работника ТЦК, а тот в ответ разбил стекло. Согласно данным правоохранителей, водитель продолжил движение авто и скрылся с места инцидента. Тем временем пострадавший, на которого наехали, обратился к врачам. Не указано, насколько серьезные повреждения получил военком и поймали ли гражданина, который совершил наезд.

Также в Нацполиции сообщили, что начали служебное расследование относительно обстоятельств инцидента.

"Начали проведение служебного расследования, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских", — говорится в сообщении.

Скандал с ТЦК — комментарий Нацполиции относительно драки 28 декабря Фото: Скриншот

На странице Facebook Киевского областного ТЦК пока нет комментариев относительно столкновения военкоматов на блокпосту под Киевом.

Скандал с ТЦК — что произошло в Киевской области

Около 12 час. 28 декабря в Telegram-канале "Реальный Киев" опубликовало видео ссоры с военными, вероятно, работниками ТЦК. Указывалось, что инцидент произошел на блокпосту возле города Глеваха в Киевской области. На видео слышно, как мужской голос говорит, что он "свободен" и может ехать. Человек, который держит камеру и говорит, при этом садится в авто и пытается закрыть дверь кабины. В кадр попадает руль, вероятно, от авто Opel.

"Все, мы не задержаны, мы должны ехать. Все, хорошего дня. Я не задержан", — звучит на записи.

Когда камера направлена вперед, то показывает двух людей: один — в военной форме, второй — в гражданской одежде. Мужчины стояли прямо перед капотом авто. Рядом с дверцей кабины — патрульный полицейский, который говорит, что разговор еще не завершен, поскольку личность гражданина так и не установили. После этого авто трогается вперед (это заметно по объектам снаружи), но не видно, есть ли кто-то впереди. В какой-то момент перед капотом появляется человек в форме, который бьет локтем в стекло кабины и разбивает его.

"Я тебя сейчас прикончу", — восклицает кто-то из присутствующих.

Скандал с ТЦК — двое мужчин перед капотом авто Фото: Скриншот Скандал с ТЦК — разбитое стекло автомобиля Opel и спидометр Фото: Скриншот

Что произошло после удара по стеклу кабины, а также события, которые предшествовали финалу, на видео не показали.

Отметим, 19 декабря произошел еще один скандал с ТЦК в Киевской области. На видео с места событий показали группу военных, которые пытались открыть дверцу автомобиля. В какой-то момент от применения газового баллончика вспыхнуло пламя, свидетельствуют кадры инцидента.

Напоминаем, 18 декабря чрезвычайное происшествие произошло в Волынской области: в соцсетях рассказали об избиении мужчины и о ссоре с терцентром комплектования.