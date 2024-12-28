Військовий розбив ліктем скло автомобіля: у поліції розповіли про сутичку з ТЦК (відео)

На блокпосту під Києвом стався інцидент між чоловіком та військовослужбовцем, ймовірно, працівником ТЦК. У Нацполіції повідомили, що військкома збило авто, яке втекло з місця подій.

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Поліція та працівники терцентру комплектування (ТЦК) намагались перевірити документи у водія автомобіля, якого спинили на блокпосту. Після словесної перепалки авто рушило вперед. У Нацполіції запевняють, що відбувся наїзд на співробітника ТЦК і йому надають допомогу медики. На відео з місця подій видно двох чоловіків, один з яких був у військовій формі, а другий — з закритим обличчям. Громадяни стояли перед капотом за кілька секунд до того, як стався інцидент. На скандал з ТЦК відреагували ГУ Нацполіції Київської області у дописі на сторінці Facebook.

У Нацполіції підтвердили, що дійсно, 28 грудня у Київській області стався конфлікт між громадянином та співробітниками ТЦК і правоохоронцями. Військкоми спробували перевірити документи у водія, але він відмовився їх показувати, сів у автомобіль і рушив з місця. Автомобіль наїхав на працівника ТЦК, а той у відповідь розбив скло. Згідно з даними правоохоронців, водій продовжив рух авто і втік з місця інциденту. Тим часом потерпілий, на якого наїхали, звернувся до лікарів. Не вказано, наскільки серйозні ушкодження отримав військком і чи спіймали громадянина, який скоїв наїзд.

Також у Нацполіції повідомили, що почали службове розслідування щодо обставин інциденту.

"Розпочали проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських", — ідеться у дописі.

Скандал з ТЦК - коментар Нацполіції щодо бійки 28 грудня Фото: Скриншот

На сторінці Facebook Київського обласного ТЦК поки що немає коментарів щодо сутички військкомів на блокпосту під Києвом.

Скандал з ТЦК — що сталось в Київщині

Близько 12 год. 28 грудня у Telegram-каналі "Реальний Київ" опублікувало відео сварки з військовими, ймовірно, працівниками ТЦК. Вказувавсь, що інцидент відбувся на блокпосту біля міста Глеваха у Київській області. На відео чути, як чоловічий голос говорить, що він "вільний" і може їхати. Людина, яка тримає камеру і говорить, при цьому сідає в авто і намагається закрити двері кабіни. У кадр потрапляє кермо, ймовірно, від авто Opel.

"Все, ми не затримані, ми маємо їхати. Все, гарного дня. Я не затриманий", — лунає на записі.

Коли камера спрямована вперед, то показує двох людей: один — у військовій формі, другий — у цивільному одязі. Чоловіки стояли прямо перед капотом авто. Поруч з дверцями кабіни — патрульний поліцейський, який говорить, що розмову ще не завершено, оскільки особу громадянина так і не встановили. Після цього авто рушає вперед (це помітно по об'єктах зовні), але не видно, чи є хтось попереду. У якийсь момент перед капотом з'являється людина у формі, яка б'є ліктем у скло кабіни і розбиває його.

"Я тебе зараз прикончу", — вигукує хтось з присутніх.

Скандал з ТЦК - двоє чоловіків перед капотом авто Фото: Скриншот Скандал з ТЦК - розбите скло автомобіля Opel і спідометр Фото: Скриншот

Що сталось після розбиття скла кабіни, а також події, які передували фіналу, на відео не показали.

Зазначимо, 19 грудня стався ще один скандал з ТЦК у Київській області. На відео з місця подій показали групу військових, які намагались відкрити дверцята автомобіля. У якийсь момент від застосування газового балончика спалахнуло полум'я, свідчать кадри інциденту.

Нагадуємо, 18 грудня надзвичайна подія сталась у Волинській області: у соцмережах розповіли про побиття чоловіка і про сварку з терцентром комплектування.