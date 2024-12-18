На Волині "побили" чоловіка: його не зміг побачити навіть представник омбудсмена (відео)

Родичі українця заявили, що його побили та з лікарні відвезли у ТЦК. Дмитро Лубінець розповів, що отримав скаргу, але його представник зміг добитись відповіді військкомату лише після виклику поліції.

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На Волині спалахнув скандал, пов’язаний з загальною мобілізацією. Кадрами з місця подій 17 грудня поділився у соцмережах Олександр Чабан.

Він розповів, що його брат поблизу під’їзду свого будинку натрапив на військових. Під час перевірки документів чоловіку спочатку "дали під дих", а потім "побили". Сусіди викликали поліцію та медиків.

Однак, попри "зауваження і заперечення лікарів", родича Чабана вивезли на каталці на вулицю, "закинули в бус та повезли". Жодних пояснень його дружині не надали, яка і зафільмувала подію.

На відео видно, як люди у камуфляжі переносять з каталки у синій бус чоловіка у цивільному одязі. Жіночий голос за кадром запитує, куди його везуть, але відповіді не лунає.

Реакція омбудсмена

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець 18 грудня повідомив, що отримав звернення від жінки зі скаргою на дії працівників Ковельського міського ТЦК.

Заявниця розповіла, що її чоловіку завдали тілесних ушкоджень, і після цього він потрапив до лікарні. Однак звідти його примусово доставили в Луцький міський ТЦК.

Омбудсмен проінформував, що його представник у Волинській області одразу виїхав до військкомату, але там його вимоги ігнорували та не дозволили поспілкуватись з чоловіком. Представник викликав поліцію, і тоді дізнався від ТЦК, що українця вже вивезли у військову частину.

Лубінець підкреслив, що дії працівників Волинського обласного ТЦК суперечать закону й можуть бути кваліфіковані як незаконний вплив особи на держпосадовця з використанням свого службового становища. Його представник повідомив про інцидент Волинську обласну прокуратуру та подав заяву в ДБР.

"Коли стоїть питання прав людини, не може бути жодних перепон для уповноважених на це посадових осіб! За кожне перешкоджання буде належна відповідальність! Я не дозволю нехтувати правами людини у правовій державі", — додав омбудсмен.

На момент публікації матеріалу пресслужби Волинського обласного ТЦК та Луцького районного ТЦК не коментували ситуацію.

Нагадаємо, юристи пояснили, які можуть бути наслідки після відмови отримувати повістку.

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