Сутичка в ефірі: чому посварилися політики "Слуг народу" та "Європейської солідарності" (відео)

Народні депутати третій рік поспіль не можуть викинути з Ради представників забороненої партії ОПЗЖ, хоч у Конституції є стаття, яка це дозволяє, заявив нардеп Олексій Гончаренко в телеефірі.

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Представники політичних сил "Слуга народу" та "Європейська солідарність" гучно сперечались в ефірі телеканалу "Київ 24" щодо виключення членів забороненої партії ОПЗЖ, які на третій рік війни все ще працюють у Верховній Раді. Один з нардепів говорив про "п'яту колону" РФ, яка з'явилась у парламенті у попередньому скликанні парламенту. Інший пояснював, які саме сили не дають голосів для остаточного розв'язування проблеми. Фрагмент сварки між Володимиром Крейденком та Олексієм Гончаренком, яка відбулась 18 грудня, з'явилась на сторінці у Facebook телеканалу.

Суперечка відбулась між депутатом "Європейської солідарності" Олексієм Гончаренком та "Слуг народу" Володимиром Крейденком. Гончаренко заявив, що 2,5 роки у Раді лежить постанова, яка відповідно до п. 4 та 6 статті 81 Конституції дозволяє позбутись нардепів з ОПЗЖ та інших, які вели, наприклад, антиукраїнську діяльність. У відповідь Крейденко звинуватив політичну силу співрозмовника у тому, що саме вона начебто "завела ОПЗЖ в Раду" і риторично запитав, чому ж пропозиція набирає так мало голосів. Після цього представник "Європейської солідарності" згадав про "крадіжки з бюджету" і співпрацю зі зрадниками.

Сварка нардепів - постанова Верховної Ради про виключення групи парламентарів Фото: Скриншот

Сварка нардепів щодо ОПЗЖ

Крейденко заявив про "п'яту колону" депутатів ОПЗЖ, які прийшли до попереднього скликання Ради і тримаються у ній восьмий рік поспіль. Політик наголосив, що відбувається боротьба за електоральну підтримку, тоді як слід об'єднатись та спільно боротись із ворогом.

"Поясніть, будь ласка, чому ви набираєте таку малу кількість голосів, якщо у вас така правильна і конституційна постанова. Це перше. Друге, п'яту колонну якраз заводила минула каденція Верховної Ради і ви з нею дуже з задоволенням працювали", — чути на відео.

Після представника "Слуг народу" слово взяв Гончаренко. Він наголосив, що через дії представників політичної сили співрозмовника українці "ніколи не досягнуть тих результатів, які нам потрібні". Також політик перелічив фракції, які підтримали його ідею: голоси "за" дали представники усіх фракцій, окрім уламків ОПЗЖ і "Слуг", пролунало в ефірі.

"Якщо красти з бюджету, якщо тримати в парламенті проросійську п'яту колонну, це не шлях до перемоги", — підсумував політик.

Тим часом на порталі президента Україна можна ознайомитись зі ст. 81 Конституції, про яку згадав Гончаренко в контексті виключення з Ради Бойка, а також інших депутатів, яких підозрюють у держзраді чи інших злочинах. У статті дійсно зазначено, що народний обранець втрачає статус, якщо позбавлений громадянства, постійно не живе в Україні або вийшов із усіх груп та фракцій парламенту.

Сварка нардепів - пункти Конституції про повноваження парламентарів Фото: Скриншот

Скандал з Юрієм Бойком — деталі

Зазначимо, Фокус писав про активізацію Юрія Бойка, нардепа від ОПЗЖ, який увійшов у депутатську фракцію "Платформи за мир". 16 грудня у мережі звернули увагу на відео Бойка в TikTok, у якому звернувся до людей, які прихильно ставляться до пам'ятників російському поету Олександру Пушкіну, захищають російську мову та інші прояви Російської імперії та СРСР. Серед іншого, політик назвав таких громадян "радикалами".

Наступного дня нардепа викликали на бесіду в СБУ, а у Верховній Раді спробували зробити хоча б щось, щоб відсторони його від законотворчої діяльності. У парламенті дійшли згоди щодо єдиного питання: регламентний комітет має розглянути можливість виключити політика з комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції. За — 256 голосів, повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. Крім того, парламентарі запросили главу СБУ Василя Малюка, який мав би пояснити, чи є питання у спецслужб до Бойка. Після цього в TikTik вийшло нове відео Бойка, в якому він назвав президента РФ Володимира Путіна "військовим злочинцем".

Нагадуємо, у квіті з'явилась заява СБУ про затримання члена партії ОПЗЖ у Донецькій області: спецслужби розповіли, як саме він співпрацював із ФСБ РФ.