Не "сумчани": як по-новому офіційно називають жителів Сум (документ)

Жителі Сум не могли визначитись, коли відзначати День міста, розповіли журналісти. Люди та депутати вагались, на що орієнтуватись — на козацьку спадщину і 25 червня чи на радянське минуле і 2 вересня.

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Сумська територіальна громада остаточно визначилась, як називати містян — сумчани чи сум'яни. Про те, який варіант правильний, висловили свою думку мовознавці. При цьому згадували, що одне зі слів — наслідок зросійщення за часів СРСР. Правильна назва жителів Сум зафіксована в Статуті громади, затвердженому Мін'юстом, розповіли на порталі міськради.

17 грудня Мін'юст затвердив Статут Сумської міської територіальної громади, за який міські депутати проголосували 30 жовтня, ідеться у статті. Документ замінив попередні версії, прийняті у 2004 та 2011 рр. Над ним працювали, серед інших, і представники громадськості та науковці. У статті 11 у передніх варіантах вказувалось, що жителів Сум можна називати двома способами — "сумчани" та "сум'яни". В остаточному документі є лише один офіційний варіант — "сум'яни".

Місто Суми - як правильно називати жителів населеного пункту Фото: Скриншот

Крім того, у Статуті відображено ще кілька тез, які турбували громадян. Зокрема, на "Суспільному" повідомили, що не могли дійти згоди щодо Дня міста Суми. Певний час пропонували залишити святкування на першу суботу вересня. Причина — тому що 2 вересня відзначали день визволення від нацистів. У новому документі вказана інша дата Дня міста — 25 червня. Це день, коли з'явилась перша історична письмова згадка про місто Суми (у 1655 році написали, що засновники — козаки-переселенці на чолі з отаманом Герасимом Кондратьєвим), вказано у ст. 7 статуту. А день визволення зовсім видалили з тексту, свідчить варіант, опублікований на порталі установи.

Місто Суми - коли відзначають День міста по-новому Фото: Скриншот

Місто Суми — суперечки щодо назви городян

На порталі "Цукр" мовознавці пояснили, чому жителів Сум слід називати саме сум'яни. Зокрема, доцентка кафедри журналістики та філології СумДУ Алла Ярова зауважила, що [-ани] з'являється тоді, коли назва населеного пункту закінчується звуками [-ць] або [-цьк]. Тому, наприклад, правильно говорити "Донецьк — донеччани, Вінниця — вінничани". В інших випадках з'являється суфікс [-яни], тому правильно — сум'яни і львів'яни. Науковиця кандидатка філологічних наук Олена Кумеда додала, чому часто говорять "сумчани": з її слів, це наслідок зросійщення. Про те, що депутати міськради сперечались щодо правильного слова, написали, наприклад, на місцевій сторінці Facebook "Місто розумних".

Зазначимо, весною 2024 року активізувався процес дерадянізації та деколонізації, під час якого низка населених пунктів мали змінити назву. Зокрема, замість Червонограда мав з'явитись Шептицький, замість Южного — Порт-Аненталь, замість Синельникового — Рівнопіллі, замість Бровари — Броварі. Фокус зібрав думки місцевих активістів та політиків, декотрі з яких підтримували перейменування, а деякі заперечували. Наприклад, Павлоград пропонували не чіпати, оскільки місцеві приписували походження назви не з російським імператором Павлом ІІ, а з апостолом Павлом.

Нагадуємо, 28 листопада Львівська міська рада вирішила одну з вулиць назвати іменем убитої влітку 2024 року мовознавиці Ірини Фаріон.