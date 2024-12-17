Не "сумчане": как по-новому официально называют жителей Сум (документ)

Жители Сум не могли определиться, когда отмечать День города, рассказали журналисты. Люди и депутаты колебались, на что ориентироваться — на казацкое наследие и 25 июня или на советское прошлое и 2 сентября.

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Сумская территориальная громада окончательно определилась, как называть горожан по-украински — "сумчани" или "сум'яни". О том, какой вариант правильный, высказали свое мнение языковеды. При этом упоминали, что одно из слов — следствие русификации во времена СССР. Правильное название жителей Сум зафиксировано в Уставе громады, утвержденном Минюстом, рассказали на портале горсовета.

17 декабря Минюст утвердил Устав Сумской городской территориальной общины, за который городские депутаты проголосовали 30 октября, говорится в статье. Документ заменил предыдущие версии, принятые в 2004 и 2011 гг. Над ним работали, среди прочих, и представители общественности и ученые. В статье 11 в предыдущих вариантах указывалось, что на украинсокм языке жителей Сум можно называть двумя способами — "сумчани" и "сум'яни". В окончательном документе есть только один официальный вариант — "сум'яни".

Город Сумы — как правильно называть жителей населенного пункта Фото: Скриншот

Кроме того, в Уставе отражено еще несколько тезисов, которые беспокоили граждан. В частности, на "Суспільному" сообщили, что не могли прийти к согласию относительно Дня города Сумы. Некоторое время предлагали оставить празднование на первую субботу сентября. Причина — потому что 2 сентября отмечали день освобождения от нацистов. В новом документе указана другая дата Дня города — 25 июня. Это день, когда появилось первое историческое письменное упоминание о городе Сумы (в 1655 году написали, что основатели — казаки-переселенцы во главе с атаманом Герасимом Кондратьевым), указано в ст. 7 статут. А день освобождения вовсе удалили из текста, свидетельствует вариант, опубликованный на портале учреждения.

Город Сумы — когда отмечают День города по-новому Фото: Скриншот

Город Сумы — споры относительно названия горожан

На портале "Цукр" языковеды объяснили, почему жителей Сум следует называть именно "сум'яни". В частности, доцент кафедры журналистики и филологии СумГУ Алла Яровая отметила, что [-ани] появляется тогда, когда название населенного пункта заканчивается звуками [-ць] или [-цьк]. Поэтому, например, правильно говорить "Донецьк — донеччани, Вінниця — вінничани". В других случаях появляется суффикс [-яни], поэтому правильно — "сум'яни" и "" львів'яни. Ученая кандидат филологических наук Елена Кумеда добавила, почему часто говорят "сумчани": по ее словам, это следствие русификации. О том, что депутаты горсовета спорили о правильном слове, написали, например, на местной странице Facebook "Город умных".

Отметим, весной 2024 года активизировался процесс десоветизации и деколонизации, во время которого ряд населенных пунктов должны были изменить название. В частности, вместо Червонограда должен был появиться Шептицкий, вместо Южного — Порт-Аненталь, вместо Синельниково — Ровнополье, вместо Бровары — Бровари. Фокус собрал мнения местных активистов и политиков, некоторые из которых поддерживали переименование, а некоторые возражали. Например, Павлоград предлагали не трогать, поскольку местные приписывали происхождение названия не от российского императора Павла II, а от апостола Павла.

Напоминаем, 28 ноября Львовский городской совет решил одну из улиц назвать именем убитой летом 2024 года языковеда Ирины Фарион.