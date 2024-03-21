Борьба за украинизацию: почему в Раде переименовывают города без учета мнения на местах

Народные депутаты предложили новые названия для ряда украинских городов, которые якобы связаны с Российской империей. Местные власти не согласны с таким решением. Фокус выяснил, почему в Раде игнорируют мнение общин.

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Парламентский комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение о переименовании пяти городов и 104 сел и поселков. В их числе:

Червоноград (Львовская область) — его предлагают переименовать в Шептицький;

Южное (Одесская область) — Порт-Аненталь;

Павлоград (Днепропетровская область) — Матвіїв;

Синельниково (Днепропетровская область) — Ріднопілля;

Бровары (Киевская область) — Броварі.

По словам народного депутата Романа Лозинского, некоторым населенным пунктам вернут правильное историческое написание. Например, Броварам. Другим — историческое название. Например, Южное переименуют в город Порт-Аненталь.

А Червоноград станет городом Шептицьким в честь митрополита Андрея Шептицкого, так как историческое название Кристинополь (с 1692 по 1951 год) не набрало достаточно голосов.

За переименование указанных городов, сел и поселков народные депутаты будут голосовать на сессии ВР.

Деколонизация в деле

В конце 2023 — начале 2024 года в Днепропетровской области активно обсуждали необходимость переименовать город Павлоград. Украинский институт национальной памяти установил, что название подпадает под действие законодательства о деколонизации и связано с сыном российской императрицы Екатерины II Павлом I. Местные власти с такой позицией были не согласны и требовали предоставить доказательства. По мнению чиновников, название города связано не с сыном императрицы, а Апостолом Павлом.

"Официально статус города и свое, неизменное за всю историю название Павлоград получил в 1784 году. По всем имеющимся историческим и официальным документам о присвоении городу названия "Павлоград" нет ни одного упоминания о том, что город назван в честь Павла, сына Екатерины II. Кроме того, историки утверждают, что в Российской империи населенные пункты не назывались именами царских особ, которые в то время были живы. В те времена была тенденция называть населенные пункты в честь небесных покровителей. Общество того времени было тесно связано с церковью и христианской верой, поэтому теория названия Павлограда в честь Апостола Павла вполне вероятна. Исходя из вышеупомянутого, по нашему мнению, название города Павлоград не подпадает под действие Закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", — отмечали в местном совете и просили народных депутатов не переименовывать город.

В конце января во время очередной городской сессии Павлоградского горсовета народный депутат Роман Каптелов заявил, что переименование города все-таки "не на часі". Тем более что против выступает община. По результатам онлайн-опроса, в котором приняли участие 10 тысяч горожан — около 10% от всего населения Павлограда, большинство проголосовали против переименования города. Поэтому, как отмечал Каптелов, Павлоград останется Павлоградом.

Несмотря на это, в марте 2024 года профильный комитет Верховной Рады принял решение о переименовании Павлограда в Матвіїв. Вероятно, в честь Матвея Хижняка, которого считают основателем города. Хотя по мнению экспертов, доказательств этому нет.

Похожая история произошла с городом Червоноградом во Львовской области. В ноябре 2023 года горожане проголосовали за то, чтобы оставить старое название. В онлайн-опросе приняли участие 2823 горожанина — всего в Червонограде проживает более 90 тысяч человек. 45,8% участников выбрали название Червоноград. На втором месте был вариант Кристинополь [историческое название города с 1692 по 1951 годы] — за него проголосовали 38,5%. За название в честь митрополита Андрея Шептицкого проголосовали только 100 человек.

Однако в профильном комитете Верховной Рады выбрали именно этот вариант.

В беседе с Фокусом глава подкомитета Верховной Рады по деколонизации, нардеп Роман Лозинский отмечает, что закон "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" народные депутаты приняли в марте 2023 году. На основании этого документа Украинский институт национальной памяти и Нацкомиссия по стандартам государственного языка провели экспертизу и подготовили список городов, сел и поселков Украины, которые нуждаются в переименовании, так как их названия связаны с Российской империей.

"У местной власти было полгода, чтобы провести общественные слушания и принять решение — либо вернуть историческое название городов и сел, либо — предложить новое. [По закону оставить существующее название населенного пункта, которое связано с символикой российской имперской политики, нельзя]. В большинстве случаев села и поселки воспользовались этим правом. Но города — нет. Потому что это не очень популярное решение. Так произошло с Червоноградом. Но у нас 10 лет идет декоммунизации и год — деколонизации. Те, кто считают, что Российская империя изменила названия украинских городов, заставила говорить всех на русском, и это окей — это не позиция. У местной власти было право [самим переименовать города]. Кто не воспользовался — пусть замолчат", — считает народный депутат.

По словам Лозинского, Червонограду хотели вернуть историческое называние Кристинополь, но во время голосования в профильном комитете ВР не хватило голосов. Тогда нардепы предложили переименовать город в честь митрополита Андрея Шептицкого, у которого, по словам политика, тесная связь с Червоноградом.

Нардеп считает, что говорить о том, что во время войны заниматься переименованием городов и сел "не на часі" — значит поддерживать российские нарративы.

"Мы 33 года Независимости избавляемся от имперского и советского наследия. Мы сейчас очищаем страну. Раньше говорили, давайте не будем этого делать, а то Путин нападет, а нам дорогу надо отремонтировать, повысить пенсии, налоги снизить. А потом уже переименовывать. Но что делает Россия в первый день, когда оккупирует наши территории? Меняет называния улиц, городов и сел. Имеет ли это значение? Огромное", — добавляет нардеп.

Усилить децентрализацию

Политические эксперты в разговоре с Фокусом отмечают, что декоммунизацию и деколонизацию украинских городов, сел и поселков нужно было проводить еще в 1991 году. Но украинские власти долгие годы решали вопросы культурно-национальной и политической идентичности.

"Война — это наиболее оптимальное время, чтобы преодолеть сопротивление тех граждан, которые из-за консервативных ценностей и привычек не способны принять новое. Но с точки зрения будущего, демонтаж тоталитарной лексики из названия городов и сел — разумное решение", — говорит Фокусу политолог Олег Постернак.

Этот чувствительный вопрос можно было бы полностью передать в ведение местных властей. Однако переименование городов и сел предполагает определенную нагрузку на бюджет. Что порой становится одним из аргументов, почему на местах не спешат любой ценой менять устоявшиеся названия. Кроме того, чтобы передать возможность принимать окончательное решение о переименовании городов и сел местной власти, нет законодательной базы. Политолог Игорь Рейтерович напоминает, что закон о местном референдуме, который мог бы усилить децентрализацию, планировали принять еще до полномасштабного вторжения, но не успели.

"Принимать решения о переименовании городов и сел, без учета позиции местной власти, возможно только в двух случаях — если на местах категорически не хотят менять старое название, которое связано с Российской Империей или СССР, и не могут привести адекватные аргументы. Или если община разделена и не может принять решения самостоятельно. В других случаях игнорировать позицию на местах опрометчиво. У нас уже были прецеденты, когда принимали решения без учета мнения общины и переименование шло со скрипом", — отмечает Рейтерович.

Фокус ранее писал, что Львовская область стала первой в Украине областью, завершившей процесс декоммунизации. В конце января в Лопатинской общине демонтировали последний советский памятник. Всего за 2023 год в Львовской области демонтировали 312 советских памятников.

Также Фокус рассказывал, что Нацкомиссия по стандартам государственного язык в июне 2023 года рекомендовала изменить название города Запорожье, а также села Красное во Львовской области, которое именуется так еще с XV века, и никак не связано с Российской империей.