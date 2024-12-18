Стычка в эфире: почему поссорились политики "Слуг народа" и "Европейской солидарности" (видео)

Народные депутаты третий год подряд не могут выбросить из Рады представителей запрещенной партии ОПЗЖ, хоть в Конституции есть статья, которая это позволяет, заявил нардеп Алексей Гончаренко в телеэфире.

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Представители политических сил "Слуга народа" и "Европейская солидарность" громко спорили в эфире телеканала "Киев 24" об исключении членов запрещенной партии ОПЗЖ, которые на третий год войны все еще работают в Верховной Раде. Один из нардепов говорил о "пятой колонне" РФ, которая появилась в парламенте в предыдущем созыве парламента. Другой объяснял, какие именно силы не дают голосов для окончательного решения проблемы. Фрагмент ссоры между Владимиром Крейденко и Алексеем Гончаренко, которая состоялась 18 декабря, появилась на странице в Facebook телеканала.

Спор состоялся между депутатом "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко и "Слуг народа" Владимиром Крейденко. Гончаренко заявил, что 2,5 года в Раде лежит постановление, которое в соответствии с п. 4 и 6 статьи 81 Конституции позволяет избавиться от нардепов из ОПЗЖ и других, которые вели, например, антиукраинскую деятельность. В ответ Крейденко обвинил политическую силу собеседника в том, что именно она якобы "завела ОПЗЖ в Раду" и риторически спросил, почему же предложение набирает так мало голосов. После этого представитель "Европейской солидарности" вспомнил о "воровстве из бюджета" и сотрудничестве с предателями.

Ссора нардепов — постановление Верховной Рады об исключении группы парламентариев Фото: Скриншот

Ссора нардепов по поводу ОПЗЖ

Крейденко заявил о "пятой колонне" депутатов ОПЗЖ, которые пришли в предыдущий созыв Рады и держат в ней восьмой год подряд. Политик отметил, что происходит борьба за электоральную поддержку, тогда как следует объединиться и совместно бороться с врагом.

"Объясните, пожалуйста, почему вы набираете такое малое количество голосов, если у вас такое правильное и конституционное постановление. Это первое. Второе, пятую колонну как раз заводила прошлая каденция Верховной Рады и вы с ней очень с удовольствием работали", — слышно на видео.

После представителя "Слуг народа" слово взял Гончаренко. Он подчеркнул, что из-за действий представителей политической силы собеседника украинцы "никогда не достигнут тех результатов, который нам нужен". Также политик перечислил фракции, которые поддержали его идею: голоса "за" дали представители всех фракций, кроме обломков ОПЗЖ и "Слуг", прозвучало в эфире.

"Если воровать из бюджета, если держать в парламенте пророссийскую пятую колонну, это не путь к победе", — подытожил политик.

Между тем на портале президента Украины можно ознакомиться со ст. 81 Конституции, о которой упомянул Гончаренко в контексте исключения из Рады Бойко, а также других депутатов, которых подозревают в госизмене или других преступлениях. В статье действительно указано, что народный избранник теряет статус, если лишен гражданства, постоянно не живет в Украине или вышел из всех групп и фракций парламента.

Ссора нардепов — пункты Конституции о полномочиях парламентариев Фото: Скриншот

Скандал с Юрием Бойко — детали

Отметим, Фокус писал об активизации Юрия Бойко, нардепа от ОПЗЖ, который вошел в депутатскую фракцию "Платформы за мир". 16 декабря в сети обратили внимание на видео Бойко в TikTok, в котором обратился к людям, которые благосклонно относятся к памятникам российскому поэту Александру Пушкину, защищают русский язык и другие проявления Российской империи и СССР. Среди прочего, политик назвал таких граждан "радикалами".

На следующий день нардепа вызвали на беседу в СБУ, а в Верховной Раде попытались сделать хотя бы что-то, чтобы отстранить его от законотворческой деятельности. В парламенте пришли к согласию по единственному вопросу: регламентный комитет должен рассмотреть возможность исключить политика из комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции. За — 256 голосов, сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Кроме того, парламентарии пригласили главу СБУ Василия Малюка, который должен был бы объяснить, есть ли вопросы у спецслужб к Бойко. После этого в TikTik вышло новое видео Бойко, в котором он назвал президента РФ Владимира Путина "военным преступником".

Напоминаем, в апреле появилось заявление СБУ о задержании члена партии ОПЗЖ в Донецкой области: спецслужбы рассказали, как именно он сотрудничал с ФСБ РФ.