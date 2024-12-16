Завойовує TikTok: чого і навіщо добивається Бойко, заявляючи про "радикалізм" в Україні

Очільник депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді, яка створена з колишніх членів забороненої ОПЗЖ, Юрій Бойко заявив про розгул в Україні "радикалів", які зносять пам’ятники, перейменовують міста, фактично здійснюючи мовно-духовний "геноцид". Що може критися за подібними випадами, з’ясовував Фокус.

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У неділю, 14 грудня, нардеп Юрій Бойко опублікував відео в TikTok на фоні ікон, де заявив про неназваних "радикалів", які "почали зносити пам’ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою і ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть".

"Сьогодні ми бачимо, що цей рух продовжується, насильство над людьми продовжується. Тому все більше людей підтримують нас — тих, хто виступає проти такого насильства, за єднання в країні, за підтримку людей", — підсумував колишній співголова забороненої ОПЗЖ, не вказавши при цьому на конкретні факти "насильства" чи то пак дані соціологічних опитувань, які були б наочним підтвердженням його тез.

Яку реакцію влади і соцмереж викликала заява Бойка

На заяву Бойка гранично оперативно відреагували на Банковій. Зокрема, керівник ОП Андрій Єрмак написав в Telegram наступне: "Деякі політики забувають, що саме захист України та перемога над Росією, а не поширення російських наративів, є ключовою метою зараз".

Зі свого боку керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко наголосив: "Дивно чути від Юрія Бойка у 2024 році слова про "радикалів", якісь "мовні заборони", тези про церкву, які поширюють зазвичай росіяни та про насильство над людьми, без згадки Росії. Хочу нагадати Бойку, що єдині, хто здійснює насильство над українцями — це росіяни… І було б дуже корисно, якби народний депутат (якщо звісно він працює в інтересах України), публічно про це постійно нагадував. Втім, бачимо дещо інше. І це відверто, м’яко кажучи, обурює".

Неабияку хвилю обурення заява Юрія Бойка викликала і в так званому патріотичному сегменті соцмереж. Зокрема, відома телеведуча Яніна Соколова вважає, "що якщо СБУ не займеться паном Бойком, то це буде вважатися державною зрадою з боку правоохоронної системи і найвищого політичного командування". Крім того, журналістка закликає підтримати петицію щодо позбавлення Юрія Бойка звання Героя України, яке йому ще у 2004 році присвоїв тодішній президент Леонід Кучма.

Зі свого боку політолог Михайло Бесараб переконаний, що Юрію Бойку з відповідними заявами не було б місця в публічному просторі, якби мова в Україні велася б "не про мир і вибори, а лише про перемогу над ворогом". В цілому ж, чимало експертів висловлюють переконання, що подібним зверненням нардеп заміряє суспільний градус та лояльність українців до чутливих сфер, так чи інакше пов’язаних з РФ. Між тим аналітики, з якими поспілкувався Фокус, розглядають ситуацію в дещо ширшому діапазоні.

Як і для чого Бойко використовує "вірус" Порошенка

Зокрема, політолог Віктор Небоженко у розмові з Фокусом акцентує: "Росія, нутром відчуваючи, що Захід примусить її та Київ підписати мирну угоду після чого Україна буде змушена перейти від воєнного стану до мирного. І на наступний же день після того, як мирна угода буде укладена, Росія розгорне нову холодну гібридну війну проти України, яка формуватиме "своїх" політиків і "свої" політичні сили. Якщо ж говорити конкретно про Бойка і його заяву, яка наробила чимало галасу, то слід розуміти, що її – заяви – змістовне наповнення – це відлуння "армовіру" (мається на увазі слоган п’ятого президента "Армія. Мова. Віра" — ред.) такого собі троянського коня, запущеного попередньою владою. І сьогодні Росія, а також вітчизняні політики, які на неї орієнтуються, увімкнула "армовір", як фактор руйнування України зсередини".

Ключова ставка РФ, вважає експерт, робиться на те, щоб наочно продемонструвати світу "знамениту тезу рос пропаганди" про те, що в Україні йде громадянська війна. "Хто змусив Порошенка занести в Україну вірус "армовір" можна лише здогадуватися, але факт залишається фактом: він надав три "найжирніші" в усіх сенсах козирі в руки Кремля, — констатує Віктор Небоженко.

На його переконання, повернення в публічний дискурс тематичних кейсів щодо армії, мови та віри може викликати неабияку суспільну напругу: "Ви ж тільки подивіться, як оперативно заметушилися деякі "експерти", заявляючи, що українська армія, мовляв, слабка, тощо. Можна собі лише уявити градус ненависті від таких розмов з боку людей, які прийдуть з війни, а це мільйон людей! Вони ж звірітимуть, слухаючи подібні розмови з вуст якогось ситого чиновника".

В цьому контексті Віктор Небоженко окремо наголошує на тому, що близько 70% соцмереж в Україні прямо чи завуальовано є проросійськими, а відтак, обговорення в них надчутливих тем неодмінно призведе до суспільного конфлікту. Що ж стосується "радикалізму", про який заявляє Бойко, то політолог, акцентуючи, що будь-яка воююча держава є апріорі радикальною, відкидає навіть думку про те, щоб Україна тут і зараз зайняла пацифістську позицію, "бо ми й так ледь дихаємо і саме радикалізм і те, що ми стоїмо навшпиньках, нас рятує".

Що пов’язує заяви Бойка і різдвяне шоу Клопотенка

Своєю чергою політолог Олексій Буряченко у розмові з Фокусом назвав скандальну заяву Бойка політичною артпідготовкою до повноцінного мирного життя, неодмінною компонентою якого є електоральний кейс. "Юрій Бойко чітко окреслив три кейси, які пропонує в якості кістяку своєї майбутньої політичної риторики: анти совєтизація, мова і віра. І зверніть увагу, що якимось дивним чином синхронно з заявою Бойка в соцмережах відбулося буквально бомбардування з негативною конотацією різдвяного кулінарного проєкту у Лаврі Клопотенка. Як не мене, це певною мірою пов’язані речі. Надзвичайно збуджена реакція соцмереж викликає підозру, що комусь дали відмашку масово реагувати на усі ці сентенції, зокрема завдяки технічному розгону тем, які піднімалися Бойком", — зазначив експерт, додаючи при цьому, що допоки триває гаряча фаза війни, "умисно і маніпулятивно, як це робить Бойко" розкачувати чутливі теми, означає грати у ворота української національної безпеки.

Фрагмен зі зйомок шоу у Лаврі Фото: Скрін відео

В той же час експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в розмові з Фокусом зауважив наступне: "З початком повномасштабної війни політичні персонажі, які, скажімо так, уособлювали певні проросійські політичні погляди практично зникли з публічної арени. Але зараз вони прагнуть нагадати про себе, попри безглуздість самої ідеї будь-яких виборів під час війни. З іншого боку, це гра проти президента Зеленського, який повсякчас у своїх виступах наголошує на необхідності внутрішньої єдності".

Якої медійної цілі прагне досягти Юрій Бойко

В публічній активізації нардепа Бойка виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов вбачає намагання апробування нового інструментарію у вигляді мережі TikTok.

"Вочевидь, надихнувшись результатом проросійського кандидата в президенти Румунії, який проводив свою кампанію саме в TikTok і ніколи не був фаворитом, пан Бойко хоче максимально розширити нішу своїх політичних симпатиків і робить це, піднімаючи дуже чутливі теми, абсолютно свідомо. Інша річ, що говорячи про якийсь український "радикалізм" щодо чогось російського – мови чи церкви, Бойко певною мірою виправдовує агресію РФ. І в цьому йому дуже допомагає Telegram, де діє величезна кількість проросійських проєктів, які, давайте будемо чесними, подекуди мають мільйон і більше підписників. Якщо ж сюди ще приплюсувати прихожан УПЦ МП, то є серйозний ризик того, що колись у наступному парламенті партія Бойка може стати надзвичайно впливовою", — зазначає експерт у коментарі Фокусу.

Саме на важливості медійної компоненти акцентує у розмові з Фокусом і політолог Олексій Якубін: "Під час своє передвиборчої кампанії Трамп активно використовував TikTok. Робив це і кандидат у президенти Румунії. Тепер ось Бойко пішов освоювати цей "ліс". Але насправді зараз не лише Бойко, а й інші українські політики намагаються заздалегідь застовпити за собою певні медійні майданчики на майбутнє. Всі прекрасно розуміють, що рейтинги телемарафону, попри величезні бюджетні вливання, низькі і постійно падають. На фоні цього люди постійно шукають інші джерела інформації. В цьому сенсі заява Бойка на конкретній платформі – це спроба охопити якомога більшу частину TikTok-аудиторії".

На переконання експерта, заява Бойка свідчить про те, що в українському суспільстві залишаються люди, які займають дещо відмінну від офіційної позицію з питань мови, культури, тощо. При цьому, наголошує Олексій Якубін, це зовсім не означає, що вони виступають проти України.

Загалом, констатує політолог, сьогодні складається стійке враження, що весь український політикум перебуває на низькому старті. Передчуваючи "заморозку" війни, якої "скоріше за все доб’ється Трамп", ключові гравці, підсумовує політолог, намагаються перебувати "в повній бойовій готовності" до повернення повноцінного демократичного суспільно-політичного життя.