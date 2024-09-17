Російська агенція розкручувала політичний проєкт Медведчука : розслідування "Схем"

Аналітики команди відзначають, що постать Медведчука викликає переважно негативні коментарі у російській соцмережі "Вконтакте". Зокрема, йдеться про те, що негативних коментарів 76%.

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Російська "Агенція соціального дизайну" або "АСД", яка пов'язана із російським політтехнологом Іллею Гамбашидзе, стоїть за запуском і медійним супроводом "політичного руху" "Другая Украина" звинуваченого у держзраді проросійського політика Віктора Медведчука. Про це ідеться у матеріалі проєкту Радіо Свобода "Схеми".

Журналістам потрапили в руки внутрішні документи "АСД" і виявили файл з формулюваннями основних завдань, визначеністю цільової аудиторії, ідеології проєкту, напрямків та видів робіт, а також зазначені показники ефективності.

Медведчука в документах пропонували називати "послідовним борцем за мирне майбутнє України", який "розповідає про переваги початку мирного діалогу як про альтернативу можливої ядерної війни". Також він мав просувати тези, що "Україну мають припинити використовувати як полігон для випробувань західної зброї".

В комплекс робіт агенції входили:

аналітика,

написання текстів на сайт,

публікації у ЗМІ та у соцмережах з видаленням неугодних коментарів;

написання коментарів в підтримку Медведчука та його Руху,

ілюстрації та графіки.

В отриманих документах є звіти про виконану роботу, де аналітики команди відзначають, що постать Медведчука викликає переважно негативні коментарі у російській соцмережі "Вконтакте". Зокрема, йдеться про те, що таких коментарів 76%. У них користувачі соцмереж звинувачують Віктора Медведчука у продажності, втечі з України тощо.

Втім, попри це агенція продовжила "розкручувати" Медведчука і складати плани з просування проєкту "Другая Украина" через ботів та фальшивих лідерів думок.

"Схеми" також зʼясували, що до "Другой Украины" долучилися політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ та обвинувачені у державній зраді і сепаратизмі політтехнологи. Вони поширюють антиукраїнські наративи на сторінках "Другой Украины" у соцмережах та на сайті "політичного руху".

Нагадаємо, що ЗМІ встановили особу офіцера ФСБ, який співпрацював з Медведчуком. Андрій Шкрабо став військовим пенсіонером, однак не припинив діяльність, пов’язану зі спецслужбами РФ, і працював під різним прикриттям не лише в Росії, а й за кордоном, зокрема, і на окупованих територіях України.