ЗМІ встановили особу офіцера ФСБ, який співпрацював з Медведчуком: деталі розслідування

Андрій Шкрабо став військовим пенсіонером, однак не припинив діяльність, пов’язану зі спецслужбами РФ, і працював під різним прикриттям не лише в Росії, а й за кордоном, зокрема, і на окупованих територіях України.

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Центр журналістських розслідувань встановив особу співробітника 5-ї служби ФСБ Андрія Шкрабо, який для роботи в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи був залегендований як представник керівництва МНС Росії. Він координував дії з Віктором Медведчуком під час обмінів полонених, утримуваних в підконтрольних РФ псевдореспубліках "Л/ДНР". Про це повідомляють на сайті ЦЖР.

Так, у злитих та відкритих базах РФ Центр журналістських розслідувань отримав підтвердження, що Андрій Олександрович Шкрабо (дата народження 14 липня 1958 р., ІПН 773391110142) до липня 2014 року служив у в/ч 26047, яка належить 5-й службі ФСБ, повна назва якої – Служба оперативної інформації та міжнародних зв’язків.

Місцем служби Шкрабо спочатку був Калінінград, а до розпаду Радянського союзу він служив в органах КДБ.

У 2014 році Андрєй Шкрабо став військовим пенсіонером, однак не припинив діяльність, пов’язану зі спецслужбами РФ, і працював під різним прикриттям не лише в Росії, а й за кордоном, зокрема, і на окупованих територіях України.

Андрій Шкрабо

У червні 2014 року за участі Росії, України та ОБСЄ була створена "Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України" (ТКГ), місцем роботи якої був Мінськ. Народна депутатка Ірина Геращенко, яка в той час була першою віце-спікеркою ВРУ, впізнала його на фотографіях. Вона згадала, що офіційно Росію представляв перший заступник міністра з надзвичайних ситуацій РФ Володимир Степанов.

"Однак згодом він припинив приїжджати на засідання гуманітарної підгрупи у Мінську. Замість нього з’явився дехто Андрій, який називав себе представником керівництва МНС, не уточнюючи ні посади, ні звання. Пізніше наші спецслужби підтвердили, що він співробітник ФСБ. Він мало говорив під час засідань, здебільшого мовчав, але все ретельно записував і наполягав на присутності представників "Л/ДНР". Вони прилітали до Мінська разом із росіянами з Москви", – згадує Ірина Геращенко.

Також Андрій Шкрабо "засвітився" як представник Росії в гуманітарній підгрупі під час звільнення українців Володимира Жемчугова та Юрія Супруна на мосту у м. Щастя Луганської області 17 вересня 2016 року. За словами Ірини Геращенко, він приїхав з ТОТ в автомобілі місії ОБСЄ, незаконно перетнувши державний кордон України.

7 грудня 2016 року Андрєй Шкрабо брав участь в організації зустрічі народної депутатки України Надії Савченко із ватажками сепаратистів Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким у Мінську. Тоді у медіа його назвали "Андрій Шкряба" та "Олег Шкряба".

Андрій Шкрабо потрапив в кадр пропагандистського сюжета

За участі в складі гуманітарної підгрупи ТКГ Віктора Медведчука та Андрєя Шкрабо звільнення українців було зведено до мінімуму, в деякі роки взагалі не було обмінів. У 2019 році Медведчук монополізував тему звільнення полонених, де йому допомагав Шкрабо.

29 грудня 2019 року Андрій Шкрабо "засвітився" у кадрі пропагандистського репортажу з найбільшого на той час обміну, про який було домовлено в ході зустрічі "Нормандської четвірки". Тоді росіяни та псевдореспубліки звільнили 76 українців, а Київ повернув на окуповані території 124 особи.

Також ЦЖР виявило, що Шкрабо був керівником кількох компаній та фондів, пов’язаних із генералами ФСБ.

Нагадаємо, що 3 вересня в СБУ повідомили про викриття агентурної мережі російських спецслужб. Мережа діяла в Києві, складалася з чотирьох осіб. Один з членів дійсно був екснардепом із "Партії регіонів",