Стежив за домом за гроші ФСБ: у ЗМІ назвали ім'я екснардепа, який готував замах на Гордона

За замахом на журналіста Дмитра Гордона може стояти ексдепутат "Партії регіонів" Віталій Грушевський, заявили журналісти. У СБУ поки що не підтвердили імені фігуранта.

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До замаху на українського телеведучого Дмитра Гордона може бути причетним колишній народний депутат VII скликання від "Партії регіонів" Віталій Грушевський. Згідно з даними розслідування, група, у яку він, як підозрюють, входив, крім замаху, готувала диверсії на українській залізниці. Ім'я екснардепа назвали на порталі "Телеграф".

Журналісти отримали інформацію від неназваних джерел у правоохоронних органах. Співрозмовники заявили, що один з членів угрупування — саме Віталій Грушевський. Джерело "Телеграф" не навело жодних доказів на користь цієї версії. У СБУ офіційно не підтвердили цю інформацію.

Віталій Грушевський — 53-річний український політик, родом з Миколаївщини. На виборах 2012 року жителі мажоритарного округу №101 у Кіровоградській області обрали його народним депутатом. Обрання — від "Партії регіонів", вказано на порталі Верховної Ради. Під час подій Євромайдану та Революції Гідності політик підтримав "дикторські закони", які суттєво обмежували свободу слова в Україні. Після 2014 року Грушевський один раз виступив на підтримку Майдану, потім — у вишиванці з'явився у ефірі російського пропагандиста Володимира Соловйова, нагадали на порталі "Телеграф". Після 2015 року якоїсь активності фігуранта у мережі не відшукалось, свідчить гугл-пошук.

Замах на Гордона — що відомо

Зазначимо, 3 вересня пресслужба СБУ повідомила про викриття агентурної мережі російських спецслужб. Мережа діяла в Києві, складалась з чотирьох осіб. Один з членів дійсно був екснардепом з "Партії регіонів", ішлось у заяві відомства. Ця людина виконувала функції куратора. Інші фігуранти — це постачальник вибухівки, виконавець підриву, спостерігач. Завдання угрупування — диверсії на "Укрзалізниці". ФСБ РФ вимагала підірвати колію на Київщині, якою перевозилась військова техніка Сил оборони. Перед цим вони виконали вже одну диверсію — підірвали колію на Полтавщині. На одному зі скриншотів, опублікованих СБУ — прохання простежити за домом Гордона і обіцянка відправити гроші на картку.

Замах на Гордона - скриншот листування агентів Кремля

Правоохоронці опублікували фото підозрюваних, яких затримали у момент підготовки чергового злочину. Усі фото заблюрені, тому не ясно, чи є серед них Грушевський. Видання "Вечірній Київ" заявило з посиланням на власні джерела, що ідеться про політика, згаданого у ЗМІ. При цьому вони показали фото можливого підозрюваного — це чоловік у синій сорочці.

Замах на Гордона - фото можливого підозрюваного

Дмитро Гордон висловив припущення щодо того, хто може бути замовником замаху на його життя. Згідно з припущеннями журналіста та ведучого, замовник — сам президент РФ Володимир Путін.

Нагадуємо, 27 серпня росЗМІ повідомили про загибель полковника ФСБ у Москві: чоловік загинув вдавившись шматком м'яса.